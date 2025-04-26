Стоимость оценивается в 5-7 миллиардов долларов. Реализация проекта может значительно усилить транспортную интеграцию Центральной Азии и открыть новые торговые маршруты.

Обсуждение этого проекта ведется уже достаточно долго, и каждый раз его реализация сталкивалась с различными препятствиями. Идея о строительстве железной дороги возникла еще в XIX веке, однако тогда англичанам не удалось перейти к практическим действиям. Первая железная дорога на территории Афганистана была построена лишь в начале 1980-х годов, когда по инициативе СССР был возведен мостовой переход через реку Амударья, который связал узбекский Термез и афганский Хайратон.

На протяжении последнего четверть века Кабул, при поддержке международных партнеров, разработал множество концепций, касающихся этого проекта, однако все они остаются лишь на бумаге. Среди них есть и план соединения железных дорог Пакистана и Узбекистана через столицу Афганистана, который особенно интересен Ташкенту, так как позволит ему получить прямой выход к морю и существенно снизить затраты на международные перевозки. Технико-экономическое обоснование было подготовлено еще в 2021 году, но изменение власти в Афганистане привело к необходимости отложить реализацию этого плана. Тем не менее, новое руководство страны сразу же начало обсуждение вопросов, связанных с проектом, с соседними государствами. Если ранее ряд международных финансовых организаций был готов предоставить необходимые средства, то вскоре это стало главным препятствием для достижения целей.

Год назад стало известно о намерении Кабула привлечь Москву к проекту. В апреле 2024 года состоялась встреча представителей профильных ведомств России, Афганистана, Узбекистана, Пакистана, Казахстана и Беларуси, в результате которой были подписаны предварительные документы касательно развития международного транспортного коридора протяженностью 9,2 тысячи километров. Для его создания, безусловно, необходимо строительство железнодорожной линии от Мазари-Шарифа до Чамана, хотя рассматривается и альтернативный маршрут через Харлачи.

Четыре года назад был утвержден другой маршрут, предполагающий, что конечной точкой в Пакистане станет Пешавар. Однако от этого варианта отказались, так как он требовал значительных затрат на строительство множества искусственных сооружений. Что касается колеи, то было решено установить ее на уровне 1520 миллиметров, что означает, что смена колесных пар для поездов, прибывающих из России, будет происходить только на границе Афганистана и Пакистана.

За последний год сделано много шагов в этом направлении. Потенциальные участники проекта указывают, что его реализация может стартовать в ближайшее время. Власти Афганистана планируют обсудить финансирование проекта на форуме «Россия — Исламский мир», который пройдет в Казани в середине мая 2025 года, и ожидается, что там соберутся делегаты из 87 стран.

Так же Верховный суд России приостановил длительное действие запрета на деятельность движения «Талибан», что может создать новые возможности для развивающихся геополитических процессов в Центральной Азии. В условиях новых реалий Москва также получает шанс участвовать в крупных региональных проектах, среди которых строительство железной дороги.

В начале апреля этого года Министерства транспорта России и Узбекистана, а также РЖД и «Узбекистон темир йуллари» подписали документы, касающиеся практического начала реализации проекта Трансафганской железной дороги. Стороны должны совместно подготовить технико-экономическое обоснование, оценив объемы потенциальных грузопотоков, инфраструктурные и логистические риски, а также рассчитать экономическую целесообразность и утвердить окончательный маршрут. Предварительно обговорены два направления: Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман, которое охватывает важные транспортные узлы на юге и западе Афганистана, и более короткое направление Термез – Наибабад – Логар – Харлачи. Независимо от того, какой окончательный вариант трассировки будет выбран, эта железная дорога имеет глубокое значение как для Афганистана, который получит возможность разрабатывать различные месторождения, так и для всей Центральной Азии. Для России, которая уже фактически участвует в проекте и, вероятно, будет частично его финансировать, новая стальная магистраль с родной колеей создаст новый, короткий маршрут к портам Аравийского моря и поможет разгрузить существующие транспортные пути.

Однако согласно мнению Александра Шарова, генерального директора компании «Нефтехимтранс» и члена Координационного совета трансевразийских перевозок, значимость этой линии для Москвы может быть преувеличена. Он отметил, что на данном направлении перевозки в настоящее время осуществляются автотранспортом, что полностью удовлетворяет существующие потребности благодаря небольшим объемам. Кроме того, по его словам, важно не просто построить железную магистраль в Афганистане, но и модернизировать существующие дороги в Пакистане с колеей 1676 миллиметров, которые многим участкам не соответствуют современным стандартам.

Тем не менее он подчеркивает, что если маршрут пройдет через Герат, возможна перспектива продления ветки до Ирана, что создаст возможности для транспортировки грузов в порты Персидского залива. Это направление представляется более актуальным для Москвы и также интересно Узбекистану, Казахстану и Беларуси. Что касается проекта Трансафганской железной дороги, то его стоимость в данный момент оценивается примерно в 5-7 миллиардов. Такие многогранные перспективы могут значительно изменить ситуацию в регионе и сделать его более интегрированным в глобальные транспортные сети.