воробьёв.рф: завод будет производить до 30 тыс. км оптоволоконного и связного кабеля в год — для жилья, дорог, операторов связи, РЖД и метро.

В апреле 2025 года в Подмосковье, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», был запущен новый завод. Это современное предприятие, оборудованное высокотехнологичными системами, планирует ежегодно производить не менее 30 километров оптико-волоконного и сигнально-блокировочного кабеля. При этом оно будет перерабатывать до 4 тысяч тонн медного проводника и около 1,5 тысяч тонн алюминия. Завод расположился неподалеку от села Новлянское в Воскресенском округе и стал результатом совместной инициативы России и Республики Беларусь, переговоры по которой на высшем уровне начали активно вестись в 2023 году. Основным инвестором этого проекта выступает СЗАО «Белтелекабель», компания, успешно работающая на белорусском рынке на протяжении почти трех десятилетий и зарекомендовавшая себя как надежный производитель кабельно-проводниковой продукции высокого качества.

Среди клиентов «Белтелекабеля» числятся крупные российские компании, такие как «Ростелеком», «Газпром» и «Российские железные дороги». Продукция этого производителя хорошо известна на территории СНГ и активно используется в строительстве автомобильных и железных дорог, а также в метрополитенах.

Реализация подмосковного проекта была обеспечена при поддержке местных властей, которые предоставили участок площадью 6,5 гектара без проведения торгов и выделили льготный кредит на приобретение оборудования. Общие инвестиции составили около 750 миллионов рублей, из которых 150 миллионов — средства Фонда развития промышленности.

Примерно 80% сырья, используемого на заводе, произведено в России. В планах компании — полностью перейти на отечественные материалы в будущем. Строительство завода было завершено за приблизительно год, причем к началу лета 2024 года уже было возведено здание производственного цеха, а к августу степень готовности достигала 85%. Ожидалось, что запуск производства состоится до конца прошлого года, но процесс несколько затянулся, и теперь объект был официально введен в эксплуатацию при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Говоря об оптоволоконных кабелях, стоит отметить, что в 2024 году в России наблюдалось сокращение объемов производства. Некоторые эксперты связывают это с уменьшением числа государственных проектов, в которых использовались подобные кабели, и по условиям контрактов их закупка должна была осуществляться только у отечественных производителей. В то же время наблюдается рост импорта из Китая. В связи с этим российские производители еще в позапрошлом году призвали власти ввести 15%-ные таможенные пошлины на импортную продукцию. Однако операторы связи выступали против этой меры, объясняя, что готовы отказаться от более дешевых китайских кабелей в пользу отечественных только при условии повышения тарифов на свои услуги.

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются заводы в России, остается обеспечение сырьем. Большинство преформ, используемых для производства оптоволокна, импортируются из-за границы, в основном из Китая. Но в ближайшие годы компания «Оптиковолоконные системы» (ОВС) планирует построить фабрику по производству преформ, проект которой оценивается в 20 миллиардов рублей. Это должно помочь сократить зависимость от импорта и позволить снизить затраты на продукцию. Однако, как подчеркивают эксперты, даже в таком случае российский кабель вряд ли сможет конкурировать по цене с азиатскими аналогами.