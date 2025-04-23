Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
Строительство мостового перехода длиной свыше 8 км, откладывается до 2030–2036 годов из-за отсутствия стартовых работ и увеличения стоимости проекта до 88 млрд рублей. Сейчас полное завершение ожидается не раньше середины 2030-х.

Данный мостовой переход, протяженностью свыше 8 километров, изначально планировалось завершить к 2025 году. Однако работы, к сожалению, так и не стартовали, и теперь проект был решён отложить до следующего десятилетия. Согласно распоряжению федерального правительства, реализацию моста намечено провести в период с 2030 по 2036 годы. Вместе с этим, стоит отметить, что предполагаемая стоимость проекта, озвученная в 2021 году, вырастет в два раза. Москва выделит около 40 миллиардов рублей, в то время как концессионер инвестирует остальные 48 миллиардов рублей и будет некоторое время управлять объектом, что предполагает платный проезд. В итоге общая стоимость этого проекта составит 88 миллиардов рублей. Речь идет о так называемой одиннадцатой очереди Приморского кольца в Калининградской области, строительство которой началось еще в 2008 году. Тогда власти обещали завершение всех работ к 2014 году, однако эти сроки оказались несбыточными, и различные пересмотры дат лишь усугубили ситуацию. В настоящее время из запланированных 134 километров (без учета подъездов) готово лишь 58 километров, плюс 14 километров находятся на стадии строительства. В частности, завершение участка от Светлогорска к Янтарному и далее до Поваровки планируется не позже 2029 года.

Тем не менее, как уже упоминалось, полное замыкание кольца не произойдет до второй половины 2030-х годов. Переход с четырьмя полосами движения, который должен пройти вдоль побережья Калининградского залива и пересечь реку Преголю, потерял прежнюю значимость с точки зрения властей. Этот участок трассы должен соединять микрорайон Александра Космодемьянского и поселок Шоссейное, сокращая расстояние на этом направлении на 40 километров. Ранее проект считался мостом первоочередной важности, но в текущих политических реалиях он уже не выглядит столь необходимым. Создание нового сооружения, как подчеркивалось ранее, способствовало бы более эффективному использованию дорожной сети области и созданию новых транспортных коридоров в Европу. Ожидали, что открытие трассы, находящейся вдали от города, будет способствовать выведению транзитного грузового транспорта за пределы Калининграда, что должно было положительно сказаться на экологии. Однако сейчас грузовики встречаются на центральных улицах области гораздо реже, чем 4-5 лет назад. Закрытые границы с Европейским Союзом и экономические изменения заставили местные предприятия перестроить свои ориентиры, уже не рассчитывая на грузопоток из Польши.

По этой причине строительство одиннадцатой очереди Приморского кольца было решено отложить на более поздний срок. Вопрос о повторной актуальности проекта останется открытым и, возможно, решится со временем. Но на данный момент нет никакой готовности инвестировать почти 90 миллиардов рублей в его реализацию. Удивительно, что проектная документация прошла государственную экспертизу еще в прошлом году, однако теперь ее придется отложить на неопределенное время. Исполнение проекта должно было возложиться на Группу «ВИС», с которой в 2019 году региональные власти подписали соответствующее соглашение через «Десятую концессионную компанию». Еще до подписания соглашений вокруг проекта возникло немало споров. Изначально планировалось построить переход непосредственно над заливом, что вызвало неоднозначное мнение со стороны экологов. Параллельно рассматривался вариант строительства тоннеля. В итоге трассировка была пересмотрена, и теперь дорога должна проходить вдоль побережья и пересекать реку Преголю. Длина моста через эту реку составит 2,85 километра, а общая длина перехода - 8,1 километра. Конструкция через водный объект будет неразводной, что, по сути, затрудняет проход лишь для парусников «Крузенштерн» и «Седов». Однако было решено, что гораздо более экономично изменить место дислокации этих судов в порт Светлый.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #строительство мостов #калининград #преголя #госфинансирование #группа вис #калининградский залив #поваровка #светлогорск #янтарный
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
5
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
1
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
3
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
8
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Мировые сборы «Майнкрафта» пересекли отметку в $700 млн
+
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
+
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
+
Anbernic продемонстрировала возможности RG557 в эмуляции PS2 и Wii U
1
SAPPHIRE выпустила AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении METAL PULSE
+
Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Администрация Трампа подготовила почву для полного выхода из украинского конфликта
+
Xiaomi прекратит выпуск программных обновлений для восьми смартфонов 2021-2022 года выпуска
+
Высокопоставленный китайский чиновник посетил предприятие Samsung в Сиане
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
18
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
37
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
9
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
1

Сейчас обсуждают

TM1
01:59
Самый главный забыли: Терминатор 2
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
Mallory
01:38
На любом другом актуальном дистрибутиве (кроме чимбалинукса) - стим и игры (даже не стимовские) будет работать точно так же. Просто это самый наглядный пример, после которого всякие guanokot'ы резко з...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Mallory
01:25
Ну и банальнейший пакет во flatpak - работает везде где есть flatpak, а есть он везде, кроме чимбалинукса, но тут уж чимбал сам себе злобный буратино. И ставится все мышечкой, из маркета, как простой...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
KIRUYXAN
01:18
Это называется логика, её используют, чтобы не делать бесполезных вещей
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
KIRUYXAN
01:17
И к чему это здесь?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
32Влад32
01:16
А может вы просто зажрались, батенька? Китайские авто, по большому счету, уже давно не фуфло.
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
LastAtlant
01:14
world of warcraft так же весит +-
В Steam появились системные требования ремастера Oblivion: рекомендуют GPU RTX 2080 или RX 6800XT
Mallory
01:06
>Линупсойд своему компу не хозяин И каким образом это связано с существованием пакетных менеджеров? Или вы думаете что пакетный менеджер можно только один единственный иметь в системе, спешу вас расс...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Алексей Ланин
01:05
Вот это даун!
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Mallory
01:05
Ей (статистической линковкой) не пользуются потому что в ней как правило нет смысла. Строго говоря, если динамически линковаться только к иксам - то даже через 12 лет ПО будет спокойно работать на лю...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем