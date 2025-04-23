Строительство мостового перехода длиной свыше 8 км, откладывается до 2030–2036 годов из-за отсутствия стартовых работ и увеличения стоимости проекта до 88 млрд рублей. Сейчас полное завершение ожидается не раньше середины 2030-х.

Данный мостовой переход, протяженностью свыше 8 километров, изначально планировалось завершить к 2025 году. Однако работы, к сожалению, так и не стартовали, и теперь проект был решён отложить до следующего десятилетия. Согласно распоряжению федерального правительства, реализацию моста намечено провести в период с 2030 по 2036 годы. Вместе с этим, стоит отметить, что предполагаемая стоимость проекта, озвученная в 2021 году, вырастет в два раза. Москва выделит около 40 миллиардов рублей, в то время как концессионер инвестирует остальные 48 миллиардов рублей и будет некоторое время управлять объектом, что предполагает платный проезд. В итоге общая стоимость этого проекта составит 88 миллиардов рублей. Речь идет о так называемой одиннадцатой очереди Приморского кольца в Калининградской области, строительство которой началось еще в 2008 году. Тогда власти обещали завершение всех работ к 2014 году, однако эти сроки оказались несбыточными, и различные пересмотры дат лишь усугубили ситуацию. В настоящее время из запланированных 134 километров (без учета подъездов) готово лишь 58 километров, плюс 14 километров находятся на стадии строительства. В частности, завершение участка от Светлогорска к Янтарному и далее до Поваровки планируется не позже 2029 года.

Тем не менее, как уже упоминалось, полное замыкание кольца не произойдет до второй половины 2030-х годов. Переход с четырьмя полосами движения, который должен пройти вдоль побережья Калининградского залива и пересечь реку Преголю, потерял прежнюю значимость с точки зрения властей. Этот участок трассы должен соединять микрорайон Александра Космодемьянского и поселок Шоссейное, сокращая расстояние на этом направлении на 40 километров. Ранее проект считался мостом первоочередной важности, но в текущих политических реалиях он уже не выглядит столь необходимым. Создание нового сооружения, как подчеркивалось ранее, способствовало бы более эффективному использованию дорожной сети области и созданию новых транспортных коридоров в Европу. Ожидали, что открытие трассы, находящейся вдали от города, будет способствовать выведению транзитного грузового транспорта за пределы Калининграда, что должно было положительно сказаться на экологии. Однако сейчас грузовики встречаются на центральных улицах области гораздо реже, чем 4-5 лет назад. Закрытые границы с Европейским Союзом и экономические изменения заставили местные предприятия перестроить свои ориентиры, уже не рассчитывая на грузопоток из Польши.

По этой причине строительство одиннадцатой очереди Приморского кольца было решено отложить на более поздний срок. Вопрос о повторной актуальности проекта останется открытым и, возможно, решится со временем. Но на данный момент нет никакой готовности инвестировать почти 90 миллиардов рублей в его реализацию. Удивительно, что проектная документация прошла государственную экспертизу еще в прошлом году, однако теперь ее придется отложить на неопределенное время. Исполнение проекта должно было возложиться на Группу «ВИС», с которой в 2019 году региональные власти подписали соответствующее соглашение через «Десятую концессионную компанию». Еще до подписания соглашений вокруг проекта возникло немало споров. Изначально планировалось построить переход непосредственно над заливом, что вызвало неоднозначное мнение со стороны экологов. Параллельно рассматривался вариант строительства тоннеля. В итоге трассировка была пересмотрена, и теперь дорога должна проходить вдоль побережья и пересекать реку Преголю. Длина моста через эту реку составит 2,85 километра, а общая длина перехода - 8,1 километра. Конструкция через водный объект будет неразводной, что, по сути, затрудняет проход лишь для парусников «Крузенштерн» и «Седов». Однако было решено, что гораздо более экономично изменить место дислокации этих судов в порт Светлый.