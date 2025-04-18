Исследования, проведенные Институтом исследований в области безопасности Европейского Союза (EUISS), подчеркивают, что Европа оказывается в окружении недругов сил, что делает её уязвимой в условиях глобальных геополитических напряжений.

Аналитик института Йорис Тир указывает на последствия тарифной политики администрации Дональда Трампа, отмечая, что Европейский Союз стал жертвой амбиций мировых держав уже в третий раз.

Помнению авторов первый тревожный звоночек прозвучал в 2022 году, когда президент России Владимир Путин принял решение остановить поставки газа. Это решение спровоцировало резкий рост цен на газ в Европе, которые сейчас превышают в четыре-пять раз цены "ДО". Вторым серьезным вызовом становится экономическая политика Китая, которая размывает принципы рыночной экономики и вынуждает Европу наладить сотрудничество в сфере добычи сырья. Тем не менее, даже если Европейский Союз предпринимает усилия по ослаблению ограничительных мер, таких как заморозка активов Газпрома или прекращение поставок оборудования для газового сектора, вопрос о намерениях Брюсселя по отказу от российских энергоресурсов остается открытым. Неужели это решение действительно было навязано действиями России. И не кажется ли парадоксальным стремление Союза закупать газ по волатильным биржевым ценам.

Возвращаясь к основному тезису статьи, Тир предлагает ряд стандартных решений, предполагая, что Европа должна заняться реиндустриализацией, основываясь на своей "стратегической незаменимости", которая, по его мнению, обусловлена работой нидерландской компании ASML, производящей литографическое оборудование для микросхем. Он также акцентирует внимание на необходимости энергетической независимости через развитие газовой и ядерной энергетики и считает, что ключевые кадровые проблемы следует решать с привлечением "лучших и умнейших" специалистов из Америки, которые, по его утверждению, будут стремиться переехать и работать в Европе.