Как сообщает портал «Газета.ру», доля вновь возвращаемых автомобилей стремительно приближается к 50% от общего числа проданных машин. Эти данные представлены не в виде неофициальных мнений, а подкреплены реальной статистикой, озвученной Анной Бояршиновой, генеральным директором пермского автохолдинга Verra.

По ее словам, часть покупателей обращает внимание на автодилеров как на потенциальных спекулянтов, извлекающих выгоду из существующих проблем. Рейтинг и репутация китайских автомобилей переживают значительное падение, и широкая автомобильная общественность начинает смотреть на компании, реализующие автомобили из Поднебесной, как на «новых богатых», что также подрывает доверие к ним.

В этом контексте наблюдается закономерное увеличение числа возвратов, что может создать серьезные репутационные риски для самих компаний. Некоторые клиенты, получая отказ в возврате, готовы пойти на компромисс в виде денежной компенсации. Однако с наиболее проблемными «товарищами», согласно мнению Бояршиновой, автохолдинг Verra вынужден разбираться только через суд. Тем не менее, с остальными клиентами компания старается решать вопросы в досудебном порядке. Хотя на самом деле случаев некачественного товара хватает, каждое обращение рассматривается индивидуально. Интересно, что по словам Бояршиновой, количество возвратов выросло многократно за последний год. Пожалуй, первыми сигналами о том, что ситуация с китайскими автомобилями не так уж благополучна, стали заявления, сделанные в начале 2024 года, когда автосалоны были переполнены желающими приобрести современные кроссоверы. Тогда многие покупатели отметили непреклонное поведение менеджеров китайских автосалонов – они не спешили идти на уступки, утверждая, что другие автомобили в пределах той же комплектации отсутствуют, а очередь на них была достаточно значительной, даже несмотря на наличие мелких дефектов.

Из-за этого у россиян сложилось впечатление, что приобретение автомобиля, пусть даже и китайского производства, является надежным способом сохранить свои накопления. В течение года пользовались спросом даже те модели, которые, казалось бы, не должны были бы реализовываться. Однако уже к началу текущего года ситуация заметно изменилась.

Российский автолюбитель стал более осведомленным и требовательным. Теперь большинство покупателей приходят в автосалоны с необходимыми знаниями о потенциальных неисправностях интересующей модели, они знают, что именно стоит проверить перед покупкой и как задать правильные вопросы менеджерам. Некоторые даже открыто интересуются о возможных скрытых дефектах, часто при свидетелях и порой в присутствии руководства, что создает дополнительные трудности для менеджеров. Хотя менеджеры не могут предсказать проблемы конкретного автомобиля, они обязаны информировать клиентов о статистике возможных неисправностей и о процедуре их устранения в случае обнаружения.

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель вправе вернуть новый автомобиль в течение 15 дней с момента приобретения, если выявлены какие-либо недостатки, о которых не было известно на момент продажи. Однако для этого необходимо незамедлительно подать заявление и лично передать его руководителю автосалона, что может показаться довольно хлопотным – особенно, если не учитывать, что праздники и поездки не могут быть оправданием бездействия. Правовая норма четко устанавливает срок в 15 дней на возврат, независимо от характера поломки.

К сожалению, часто китайские автомобили просто отправляют в ремонт, и дилерам выгодно быстро заменить дефектную деталь без документального оформления. Причина, как правило, всегда находится. Но важно помнить о необходимости оформить заказ на ремонт с указанием всех необходимых регистраций и отметок исполнителей. Если сервис не предоставляет наряд, ему следует официально запросить данный документ с сопроводительным письмом.

Даже если компания предлагает подменную машину, это не освобождает её от ответственности за качество и срок ремонта. В случае, если неисправность не устраняется в течение 45 дней, автомобиль подлежит возврату без дополнительных расходов со стороны покупателя. Аналогично, если за год автомобиль несколько раз находился в сервисе, и общее время, проведенное там, превысило 30 дней, такой автомобиль также подлежит официальному возврату, и клиент имеет право на возврат денежных средств.

Также стоит обратить внимание на пробег нового автомобиля: сброс показаний является уголовным преступлением, и наличие нескольких сотен лишних километров может указывать на некоторые скрытые проблемы. В итоге, благодаря более зрелой позиции российских автолюбителей, многие дилеры начинают отказываться от сотрудничества с китайскими производителями в пользу более интересных моделей(пока что) из Мексики и Бразилии, где качество производства зачастую конкурирует с европейским уровнем.