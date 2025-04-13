Поклонники российского автопрома успели заснять, похоже, первую коммерческую партию новых автомобилей Искра. На кадрах изображена часть прицепа автовоза, на котором размещены кросс-универсал оранжевого цвета и темно-синий седан. Если приглядеться, можно заметить и другую машину, находящуюся чуть дальше.

Автомобили выглядят весьма привлекательно, и с первого взгляда сложно определить, какой из них выглядит более внушительно. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что седан, окрашенный в расцветку «Капитан», выглядит более серьёзно, хотя, конечно, восприятие стиля – дело субъективное.

Эти фотографии вызвали множество обсуждений о запуске продаж Искры, включая возможные переносы сроков. Пресс-служба АвтоВАЗа неоднократно подчеркивала, что официальная презентация автомобиля состоится 19 апреля, в день, когда стартует полноценная конвейерная сборка Искры.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Интересно, что эта дата была выбрана не случайно: именно в этот день исполняется 55 лет с момента выхода первой модели ВАЗ-2101, известной как «Копейка», которая положила начало целой серии автомобилей, производимых в Тольятти. На протяжении недели автомобили будут использоваться в рекламных целях, предоставляя возможность зевакам и фанатам не только посмотреть их, но и, возможно, даже сесть за руль. В каждом автосалоне Волжского автозавода появится несколько экземпляров разных кузовов и расцветок, чтобы сформировать экспозицию для посетителей. Вот почему автовоз на фотографиях привёз всего пару-тройку машин, размещённых на верхнем ярусе, вдали от грязи и брызг.

Ожидается, что полноценные продажи Искры начнутся не раньше конца мая. Многих потенциальных покупателей это настораживает, и «оптимистичные» прогнозы говорят о начале продаж не ранее июня или июля. Некоторые источники сообщают, что АвтоВАЗ ещё не завершил модернизацию участков, где будут производиться узлы и агрегаты для Искры. Это говорит о том, что модернизация – довольно сложный процесс, и порой легче создать новую производственную линию, чем доработать уже существующую.

Поэтому самые нетерпеливые поклонники высказали в своих отзывах мысли о возможности посетить завод после майских праздников с целью приобрести Искру нужной расцветки напрямую, минуя дилеров. В теории такая схема может иметь успех, учитывая, что АвтоВАЗ предлагает продажу через свой сайт.

Что касается самой Искры, она интересна, прежде всего, своим дизайном и размерами. Автомобиль выглядит довольно привлекательно, при этом он меньше и легче, чем Веста. После установки нового мотора и шестиступенчатой трансмиссии Искра станет ещё более динамичной, чем Lada Vesta на дороге. На данный момент планируется выпуск Искры с моторами мощностью 90 и 106 л.с.

Первый из двигателей – это «восьмиклоп», который демонстрирует хорошую тягу на низких оборотах, что обеспечивает динамичный старт и уверенный разгон на городских улицах. Второй мотор – шестнадцатиклапанник, более экономичный и предпочтительный для скоростного движения по загородным трассам. У всех моделей предусмотрен багажник ёмкостью 500 литров.

Что касается трансмиссии, то на данный момент она будет механической, вероятнее всего, шестиступенчатой. Однако в первой партии также будут версии Искры с вариатором WLY, хотя количество таких автомобилей будет ограничено, а за автоматическую трансмиссию может потребоваться доплата в пределах 30-70 тысяч рублей. К стандартному оборудованию автомобиля будут относиться система ESP, ABS, пары подушек безопасности и светодиодные фары. Конечно, поскольку это бюджетная модель, о дополнительных устройствах рассчитывать не следует.

Оптимисты полагают, что летом на рынок выйдут немного более мощные версии Искры в стиле Спортлайн. Никаких официальных данных о такой версии пока нет, известно лишь, что автомобиль будет оснащён механической коробкой и более мощным двигателем, возможно, от Гранты Спорт. Предполагается, что такая Искра будет более динамичной на дороге, чем предыдущие Lada Vesta Sport и Lada Granta Sport, и, конечно же, имеет все атрибуты с классическим черно-красным оформлением интерьера. Кстати, двухцветные интерьеры обещали также для обычной Лада Искра.

Что касается цен, то точной информации пока нет. Имеются лишь предположения на основе заявлений генерального директора АвтоВАЗа Максима Соколова. Вероятнее всего, цена на Искру в базовой комплектации будет не выше 1,3 миллиона рублей.