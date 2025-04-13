Долгосрочные планы развития порта предполагают грузооборот в 5 миллионов тонн в год, однако без рабочей железной дороги это будет затруднительно.

Планы по строительству новой железной дороги, протяженностью в 175 км, были озвучены властями еще пять лет назад, с намерением начать работы в 2024 году. К сожалению, реального старта так и не произошло. В 2023 году представители местного Минтранса подтвердили, что проект остается актуальным, однако конкретные сроки его реализации по-прежнему остаются неизвестными.

Данная железнодорожная линия, соединяющая Уфу и Агидель через Благовещенск и Бирск, предполагает сложное строительство, включающее девять мостов и семь путепроводов. Завершение этого проекта значительно сократит время в пути между столицами республик Татарстан и Башкортостан, и в будущем планируется также проложить магистраль, связывающую Казань с Нижнекамском. Одной из ключевых задач этого строительства является восстановление речного порта «Агидель», в районе которого планируется создание особой экономической зоны. Недавно пресс-служба Правительства Республики Башкортостан сообщила о текущих работах в этом направлении. В частности, планируется строительство причала, который сможет обслуживать суда с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. Ожидается, что объект будет готов к эксплуатации в ближайшие месяцы.

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Долгосрочные планы развития портовой инфраструктуры включают достижение ежегодного грузооборота в 5 миллионов тонн после выхода на полную мощность. Однако добиться таких объемов без рабочей железной дороги будет затруднительно, поскольку основные грузовые потоки в Башкортостан поступают с юга региона, и доставка их по воде ограничена из-за малой глубины. Ключевым решением в данной ситуации является прокладка железнодорожной ветки от Уфы к существующей нежизнеспособной непассажирской станции, которая ведет к Нефтекамску. Эта линия также требует реконструкции, чтобы соответствовать современным стандартам.

Железная дорога в направлении Нефтекамск — Агидель и порт на реке Белая были построены в 1980-х годах как часть проекта по сооружению Башкирской АЭС, задача которой заключалась в доставке материалов и оборудования на строительство станции. Однако проект атомной электростанции, несмотря на планы по вводу четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, был остановлен в 1990 году под давлением общественности и экологов и в итоге заброшен, превратившись в заросший лесом пустырь. Несмотря на неоднократные разговоры о возрождении, проект так и не был реализован, а в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года о Башкирской АЭС не упоминается вовсе. В отличие от замороженного энергетического проекта, восстановление порта, хотя и с изменением функционала, все же планируется. Новый порт на реке Белая должен будет выполнять более масштабные задачи, связывая Башкирию с крупными морскими портами на юге, западе и севере России, что обеспечит выход к Черному, Каспийскому, Белому, Балтийскому и Азовскому морям.

На данный момент порт находится в довольно плачевном состоянии, но первые шаги к его восстановлению уже сделаны. В ближайшее время будет подготовлено технико-экономическое обоснование для проекта, а также определены источники финансирования. Следующим шагом станет развитие железнодорожной инфраструктуры. В целом, реализация этих инициатив и создание особой экономической зоны в Агидели способны привлечь новые инвестиции, что положительно скажется на социально-экономическом развитии республики.