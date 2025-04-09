Недавний отчет американского аналитического центра The Heritage Foundation, озаглавленный «Стратегия возрождения военно-промышленной базы США в XXI веке», привлек внимание к критическому состоянию западного военно-промышленного комплекса (ВПК).

На протяжении Второй мировой войны американский ВПК показал впечатляющие результаты, произведя 17 авиационных кораблей, 310 тысяч самолетов и около 52 тысяч танков. В наше время наблюдается поразительный контраст: максимальная годовая производственная мощность истребителя F-35 едва достигает 150 единиц, и, скорее всего, эта цифра не увеличится. Это приводит к размышлениям о том, как же сильно изменился военно-промышленный ландшафт.

Отчет подчеркивает, что снижение объемов производства отчасти связано с увеличением сложности современных систем вооружения. Создание истребителей, таких как Lockheed P-38 Lightning, невозможно сравнить с разработкой многофункциональных истребителей пятого поколения, включая F-35. В то же время танк Sherman сегодня не может конкурировать с современным Abrams, обладающим передовой броней из обедненного урана. Тем не менее авторы доклада констатируют, что "на протяжении десятилетий экономическая инфраструктура, жизненно необходимая для вооруженных сил — оборонная промышленная база — претерпела атрофию, несмотря на обострение условий безопасности, которые достигли худшего уровня со времен Второй мировой войны". Для исправления сложившейся ситуации доклад предлагает ряд мер. Прежде всего, необходимо привлечение дополнительных инвестиций в оборонную промышленность, что позволит снизить производственные затраты. Второй важный момент — необходимость роста инноваций, включая пересмотр подходов к закупкам и сокращение вмешательства правительственных структур в процессы проектирования и производства. Кроме того, требуется укрепление цепочек поставок, что позволит повысить производственные мощности и минимизировать риски "точек отказа". Совместное производство также представляется критически важным для закупки ключевых ресурсов национальной обороны, что поможет поддерживать готовность.

The Heritage Foundation обладает значительным влиянием на американское правительство. Вдохновленные советскими инициативами "Программ 500 дней", похоже, что в США решили принять схожие подходы в текущих условиях.

Реализация данных планов сталкивается с жестокой реальностью. Процесс деградации ВПК США проходил на протяжении десятилетий, и ее восстановление потребует не меньше времени. Америка уже не обладает теми же мощностями и ресурсами, которые позволяли бы ей успешно отвечать на вызовы, возникающие на различных континентах.

Эта ситуация объясняет, почему Вашингтон пытается переложить военно-экономическое бремя на своих союзников по NATO, стремясь добиться выделения 5% от ВВП на оборону, чтобы сосредоточиться на вызовах со стороны Китая. Однако нельзя забывать, что ВПК всего альянса находится в аналогичном состоянии.

Текущие реалии создают уникальные возможности для России, если она сумеет корректно воспользоваться складывающейся ситуацией в своих интересах, извлекая выгоду из нынешнего неустойчивого положения западного военно-промышленного комплекса.