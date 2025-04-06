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gotreksson
В России запустили новый уникальный роботизированный цех по сборке серверного оборудования
В марте 2025 года под Тверью открылся первый в России полностью автоматизированный цех по сборке серверов, созданный компанией «Аквариус» — одним из лидеров отечественного ИТ-производства.

Этот новый цех, который начал свою работу в марте 2025 года, стал настоящим прорывом в области автоматизации. Оснащенный инновационной линией с лифтовым механизмом, он значительно уменьшает время, необходимое для сборки, а также позволяет выпускать сотни единиц высококачественной продукции каждый день. Такая система, позволяющая эффективно распределять устройства между параллельными участками тестирования, до настоящего времени не имела аналогов на отечественных заводах. Завод, где был открыт этот цех, находится под Тверью и принадлежит компании «Аквариус». Эта компания зарекомендовала себя как один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков компьютерной техники в России. Реализация данного проекта позволила увеличить общую мощность предприятия в два с половиной раза, что теперь дает возможность ежемесячно производить около 1000 серверов и более эффективно удовлетворять растущие потребности внутреннего рынка.

Александр Вайс, серийный предприниматель в области FinTech и DeFi, а также член комиссии по цифровым финансовым активам ТПП РФ и РСПП РФ, отметил, что это событие имеет огромное значение и представляет собой еще один шаг к достижению технологического суверенитета. Он подчеркнул, что до 2022 года около 80% серверов в России было импортировано, и к началу 2025 года этот показатель сократился до 55%. Новые мощности «Аквариуса» могут покрыть до 20% текущего спроса на серверное оборудование в стране. Вайс также добавил, что благодаря локализации 65% компонентов, таких как платы, корпуса и системы охлаждения, удалось значительно снизить себестоимость продукции — на 25-30% по сравнению с западными аналогами, такими как Dell и HP. Кроме того, серверы «Аквариус» поддерживают отечественные процессоры «Эльбрус» и операционную систему «Астра Linux».

Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры компании «К2Тех», отметил, что ситуация на рынке вычислительного оборудования постепенно улучшается. Реестр Минпромторга уже включает более тридцати производителей, предлагающих проверенные решения.

Строительство нового цеха в Тверской области фактически стало частью широкой инвестиционной программы компании «Аквариус». В прошлом году инвестиции в развитие производственных мощностей составили 1,8 миллиарда рублей. Губернатор региона Игорь Рудена отметил, что этот проект будет иметь огромное значение для развития местной экономики и внесет значительный вклад в её дальнейший рост.

#новости #импортозамещение #рабочие места #автоматизация #эльбрус #роботизация #аквариус #тверь #fintech #астраlinux
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