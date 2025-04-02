Новая трансмиссия получила положительные отзывы, хотя некоторые проблемы с ремонтом остались. В будущем планируется устанавливать её на все модели Газели Next, что обеспечит большую надежность и срок службы.

До недавнего времени на все модели Газели и Соболи устанавливалась, в основном, старая пятиступенчатая коробка переключения передач. В официальных документах она обозначалась как стандартная, и, в целом, её характеристики вполне удовлетворяли потребностям для прежних бензиновых и газобензиновых моторов, таких как ЗМЗ 402/405/406, а также Крайслер 2,4 л и Cummins ISF 2.8 Штайер 560. Эта трансмиссия разрабатывалась для работы с крутящим моментом до 250 Н*м и имела ресурс, который достигал 180 тысяч километров.

В процессе эксплуатации подшипники и посадочные гнезда поддавались значительным износу, что приводило к тому, что шестерни под нагрузкой выходили из зацепления. Рабочие поверхности зубьев трескались, и механики постоянно сталкивались с необходимостью переборки трансмиссии, что занимало много времени и требовало значительных затрат. С появлением на Газелях нового дизельного мотора с увеличенным крутящим моментом стало очевидно, что старую трансмиссию необходимо заменить.

Новая трансмиссия получила название «усиленная коробка A21R22 для Газели Next». По первой реакции пользователей, КПП в работе и ремонте практически не отличается от стандартной. Проблемы с шумами валов и зубчатых колес сохраняются, и при ремонте по-прежнему зачастую необходимо заменять подшипники, сальники и вторичный вал.

В будущем Горьковский автозавод планирует устанавливать коробку A21R22 на все микроавтобусы, включая грузовые, грузопассажирские модели и цельнометаллические фургоны Газели Next, даже на тех, которые оборудованы бензиновыми и газобензиновыми двигателями. Хотя новая трансмиссия будет стоить дороже, она обеспечит большую надежность и продолжительный срок службы между ремонтами.