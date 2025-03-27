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gotreksson
В России могут реанимировать проект по строительству небоскреба Trump Tower Moscow
«Абзац»: на фоне разрядки в российско-американских отношениях начались разговоры о разморозке строительства проекта Trump Tower Moscow, который планировалось возвести на территории столичного делового района «Москва-Сити».

Нынешний президент США, Дональд Трамп, задумался о строительстве высотного здания в Москве еще в 1987 году, когда он впервые посетил Советский Союз. В ходе этой поездки он вел переговоры с советскими чиновниками, которые предложили несколько перспективных локаций для реализации этого амбициозного проекта. По словам самого Трампа, если бы их идеи реализовались, новая башня могла бы появиться вблизи Кремля. Однако все остались на уровне обсуждений, и проект не продвинулся дальше.

В конце 1990-х годов, во время одного из своих визитов в Москву, Трамп обсудил концепцию строительства небоскреба с мэром города, Юрием Лужковым. Предполагалось возвести новое здание на месте гостиницы «Россия». Следует отметить, что аналогичную идею пытались реализовать еще в сталинские времена: в 1947 году на этом же месте была заложена высотка по проекту архитектора Д. Н. Чечулина, но в 1953 году строительство остановили, успев возвести лишь каркас, который позже снесли. В 1967 году на этом месте появилась гостиница, которая в 1970-х годах даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная гостиница в мире. Однако в 2010 году здание демонтировали, а вместо небоскреба Трампа к 2017 году был обустроен парк «Зарядье». Трамп не терял надежд на реализацию своего проекта. В 2006 году он отправил в Москву своих детей, Иванку и Дональда мл., чтобы рассмотреть возможные варианты. Среди предложений рассматривалась идея строительства супервысокого небоскреба в деловом центре «Москва-Сити». К сожалению, из-за финансового кризиса этот проект не смог воплотиться в реальность.

В 2013 году после поездки в Россию Трамп заявил, что планирует открыть следующий Trump Tower именно в Москве. Архитекторы уже подготовили предварительные эскизы, при этом проект в России значительно превосходил своего предшественника в Нью-Йорке, где первый небоскреб с этим именем был возведен в 1983 году и имел высоту 202 метра. Новый проект предполагал постройку здания в 100 этажей, в котором планировалось разместить жилые и офисные помещения, гостиницу, фитнес-центр, рестораны и множество других объектов.

Однако в 2016 году проект был закрыт, так и не начав свою реализацию, так как Трамп готовился к президентским выборам и его бизнес-инициативы отошли на второй план. По информации газеты The Washington Post, возникли трудности с получением земли и разрешений на строительство. Сам Трамп позднее утверждал, что не получил достаточных гарантий, поэтому решил не инвестировать средства в данное начинание.

В марте 2025 года вновь заговорили о давно заброшенной мечте Трампа, которая все еще остается в планах американского президента. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев, сообщил «Абзацу», что на фоне новой эволюции в отношениях между Москвой и Вашингтоном возможна разморозка проекта Trump Tower Moscow. Теперь же, по словам депутата, наиболее подходящим местом для его реализации обсуждаются районы Новой Москвы. Кроме упомянутого комплекса в Нью-Йорке, Трамп успел построить множество небоскребов в других городах, таких как Чикаго (Trump Tower Chicago — 415 м с учетом антенны), Лас-Вегас (Trump International Hotel and Tower — 189 м), Стамбул (Trump Towers Istanbul — 156 м) и в ряде других мест.

#новости #политика #трамп #история #москва #бизнес #недвижимость #строительство небоскребов #москва-сити #trump tower moscow
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