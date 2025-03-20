Ведется набор специалистов, что указывает на подготовку к сборке автомобилей. Министр промышленности Антон Алиханов говорил о планах полного цикла производства на заводе к 2026 году, однако источники упоминают лишь крупноузловую сборку.

В настоящее время завод GM, расположенный в Шушарах под Санкт-Петербургом, формально принадлежащий компании "Арт-Финанс", однако основным управленцем остается группа компаний AGR (Automobile Group). До 2022 года это предприятие находилось в собственности Hyundai, которая приобрела его у General Motors в 2020 году.

Южнокорейская компания планировала производить на мощностях GM свои самые востребованные модели, такие как Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако по слухам, ей не хватило ни времени, ни ресурсов для завершения переоснащения завода. Возможно, если бы корейцы остались на пару лет дольше, то сегодня под Петербургом производились бы не только Солярисы, но и вполне конкурентоспособные модели, такие как Туксаны, Спортейджи и Палисайды, что могло бы серьезно повлиять на позиции китайских брендов, таких как Чери и Джили, на российском рынке. Компания AGR планирует возобновить работу конвейера на бывшем заводе GM примерно в августе текущего года. На платформах для поиска работы, таких как "hh.ru", появились объявления о вакансиях для специалистов, обладающих опытом автосборки, и с указанием места работы на автозаводе в Шушарах. Сейчас уже доступно несколько десятков вакансий по различным направлениям, что явно говорит о том, что активно идет подготовка к масштабной сборке автомобилей. Первой моделью, скорее всего, станет Jaecoo J7, а в перспективе - J8. По состоянию на конец 2024 года на Jaecoo J7 был оформлен "одобрения типа транспортного средства" (ОТТС) с указанием места сборки — прежнего завода GM.

Есть некая неопределенность в описании процесса сборки, что порождает определенные выводы. В середине прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов озвучивал планы по перезапуску завода GM в 2026 году, при этом акцентировав, что в этом процессе будут участвовать российская AGR и восточные партнеры или даже группа инвесторов, вероятнее всего, китайских. При этом Алиханов говорил о полном цикле производства, включая сварку, окраску кузовов и сборку автомобилей, в то время как сейчас, к требованиям к кандидатам, указывают только на необходимость крупноузловой сборки.

Получается, что речь идет не о простом монтаже машинокомплектов, а о повторной переборке и доработке автомобилей, которые ранее были собраны и протестированы. Это значит, что уровень затрат такой технологии значительно ниже, чем при конвейерной сборке, но и прибыль будет, мягко говоря, скромной. Понятно, что это связано с возможным уклонением от уплаты утилизационного сбора, НДС и пошлин при импорте, поскольку на выходе из завода автомобили будут считаться российскими. Это своего рода "русская адаптация".

Это свидельствует о том, что автомобильный гигант — компания Chery — всеми силами пытается включиться в процесс сборки автомобилей в Шушарах. В настоящее время совместно с компанией AGR реализуется проект по сборке Tiggo 8 на одном из объектов рядом с заводом GM, который, к тому же, используется как склад-накопитель.

Однако же, возникает вопрос: зачем Chery "вступать" в проект по запуску производства на бывшем заводе General Motors, ведь у компании уже есть локализованная сборка Tiggo 7 Pro Max в Калуге, и не совсем понятно, что движет ею в этом направлении. Эксперты склоняются к мнению, что Chery стремится создать как можно больше местных сборочных мощностей, чтобы не отставать от конкурентов, таких как Great Wall и Haval, которые уже имеют устойчивые позиции на российском рынке.

Скорей всего, в Шушарах будут собираться модели Tiggo 8, Jaecoo J7 и еще несколько других. Ведь потенциал завода весьма велик, в 2015 году на конвейерах производили как минимум пять моделей — Chevrolet Cruze, Captiva, Trailblazer, а также Opel Astra и Antara. Как оказалось, конвейерная сборка — это не просто прикручивание колес по технологии SKD, а гораздо более сложный и высокотехнологичный процесс. Поэтому Chery постарается максимально использовать мощность завода под свои модели.

Однако же которые эксперты придерживаются мнения, что корпорация Chery Automobile не стремится выкупать предприятие или инвестировать в него, но при этом хочет помешать возврату прежнего владельца — компании Hyundai. Если южнокорейский производитель вернется и наладит полноценное производство кроссоверов и внедорожников, то Chery рискует потерять как минимум половину своего рынка.