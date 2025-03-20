Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Бывший завод GM в Санкт-Петербурге готовится к запуску спустя 10 лет простоя
Ведется набор специалистов, что указывает на подготовку к сборке автомобилей. Министр промышленности Антон Алиханов говорил о планах полного цикла производства на заводе к 2026 году, однако источники упоминают лишь крупноузловую сборку.

В настоящее время завод GM, расположенный в Шушарах под Санкт-Петербургом, формально принадлежащий компании "Арт-Финанс", однако основным управленцем остается группа компаний AGR (Automobile Group). До 2022 года это предприятие находилось в собственности Hyundai, которая приобрела его у General Motors в 2020 году.

Южнокорейская компания планировала производить на мощностях GM свои самые востребованные модели, такие как Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако по слухам, ей не хватило ни времени, ни ресурсов для завершения переоснащения завода. Возможно, если бы корейцы остались на пару лет дольше, то сегодня под Петербургом производились бы не только Солярисы, но и вполне конкурентоспособные модели, такие как Туксаны, Спортейджи и Палисайды, что могло бы серьезно повлиять на позиции китайских брендов, таких как Чери и Джили, на российском рынке. Компания AGR планирует возобновить работу конвейера на бывшем заводе GM примерно в августе текущего года. На платформах для поиска работы, таких как "hh.ru", появились объявления о вакансиях для специалистов, обладающих опытом автосборки, и с указанием места работы на автозаводе в Шушарах. Сейчас уже доступно несколько десятков вакансий по различным направлениям, что явно говорит о том, что активно идет подготовка к масштабной сборке автомобилей. Первой моделью, скорее всего, станет Jaecoo J7, а в перспективе - J8. По состоянию на конец 2024 года на Jaecoo J7 был оформлен "одобрения типа транспортного средства" (ОТТС) с указанием места сборки — прежнего завода GM.

Есть некая неопределенность в описании процесса сборки, что порождает определенные выводы. В середине прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов озвучивал планы по перезапуску завода GM в 2026 году, при этом акцентировав, что в этом процессе будут участвовать российская AGR и восточные партнеры или даже группа инвесторов, вероятнее всего, китайских. При этом Алиханов говорил о полном цикле производства, включая сварку, окраску кузовов и сборку автомобилей, в то время как сейчас, к требованиям к кандидатам, указывают только на необходимость крупноузловой сборки.

Получается, что речь идет не о простом монтаже машинокомплектов, а о повторной переборке и доработке автомобилей, которые ранее были собраны и протестированы. Это значит, что уровень затрат такой технологии значительно ниже, чем при конвейерной сборке, но и прибыль будет, мягко говоря, скромной. Понятно, что это связано с возможным уклонением от уплаты утилизационного сбора, НДС и пошлин при импорте, поскольку на выходе из завода автомобили будут считаться российскими. Это своего рода "русская адаптация".

Это свидельствует о том, что автомобильный гигант — компания Chery — всеми силами пытается включиться в процесс сборки автомобилей в Шушарах. В настоящее время совместно с компанией AGR реализуется проект по сборке Tiggo 8 на одном из объектов рядом с заводом GM, который, к тому же, используется как склад-накопитель.

Однако же, возникает вопрос: зачем Chery "вступать" в проект по запуску производства на бывшем заводе General Motors, ведь у компании уже есть локализованная сборка Tiggo 7 Pro Max в Калуге, и не совсем понятно, что движет ею в этом направлении. Эксперты склоняются к мнению, что Chery стремится создать как можно больше местных сборочных мощностей, чтобы не отставать от конкурентов, таких как Great Wall и Haval, которые уже имеют устойчивые позиции на российском рынке.

Скорей всего, в Шушарах будут собираться модели Tiggo 8, Jaecoo J7 и еще несколько других. Ведь потенциал завода весьма велик, в 2015 году на конвейерах производили как минимум пять моделей — Chevrolet Cruze, Captiva, Trailblazer, а также Opel Astra и Antara. Как оказалось, конвейерная сборка — это не просто прикручивание колес по технологии SKD, а гораздо более сложный и высокотехнологичный процесс. Поэтому Chery постарается максимально использовать мощность завода под свои модели.

Однако же которые эксперты придерживаются мнения, что корпорация Chery Automobile не стремится выкупать предприятие или инвестировать в него, но при этом хочет помешать возврату прежнего владельца — компании Hyundai. Если южнокорейский производитель вернется и наладит полноценное производство кроссоверов и внедорожников, то Chery рискует потерять как минимум половину своего рынка.

#инвестиции #hyundai #general motors #российский рынок #gm #утильсбор #антон алиханов #шушары #автозавод санкт-петербург #сборка автомобилей
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
2
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
6
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
3
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
В китайском небе снова появился самолет 6-го поколения J-36 с тремя силовыми установками
+
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
237
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
56
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
72
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
19
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
25
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
1

Сейчас обсуждают

aleximus777
23:56
Ну светосила, или 'дырка' как раз и диктует дифракционный предел для конкретного сенсора. Насчет крупного пикселя - проводили много сравнений, и везде получилось, что при рабочих исо много мелких пикс...
Sony готовит свою первую 200-мегапиксельную камеру для мобильных устройств
Gamandril
23:56
Этим наркоманам платят за количество, а не за качество. Когда людям платят за качество их не кидают на копеечных гонорарах.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Незваный Гость
23:35
9900к стоит со старта продаж, хватает на всё. А для игр есть пс5 прошка. Со временем поймете что играть за пк лупясь в монитор это пзц
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Саша Коротыш
23:20
Ломать не строить, много ума не нужно. А где людям работать?
На месте цехов Уральского завода тяжелого машиностроения построят современные жилые здания
VAKT
23:04
Это сравнение было бы хорошим, если бы сравнивали сенсоры с разным размером пикселя сделанными на одном шаге прогресса, а получается, что сравниваем сделанных на разных шагах, и даже в нескольких шага...
Sony готовит свою первую 200-мегапиксельную камеру для мобильных устройств
Конрад Грамов
22:50
Основа электромобилей - литий-ионных аккумуляторы и батареи из них. Китай контролирует практически девяносто процентов мирового рынка литий-ионных аккумуляторов. Плюс фронт научных исследований в Кита...
Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
Андрей Вуколов
22:48
Данный ресур уже стоить обходить стороной. Они скоро начнут писать о том, что бы поиграть на ПК, нужно купить ПК...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Конрад Грамов
22:44
Вы заблуждаетесь. В области научных исследований Китай проводит их больше, чем остальные страны мира вместе взятые. По многим направлениям науки и техники Китай оторвался от других стран навсегда
Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
Shatun29
22:29
Как не обслуживай, какое масло не заливай и как часто ни меняй есть ресурс, износ цилиндров всё равно происходит при работе. С хорошим обслуживаем дольше работает с плохим меньше, но 500 т.км. на бен...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Shatun29
22:24
Дело не в том что есть проги сканер за бесплатно, а в том что он нужен чтобы это делать в отличие от механики.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем