Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
Модель седельного тягача «Валдай-45» от компании «Нижегородские грузовые автомобили» ожидает обновления силового агрегата — вместо китайских дизелей Cummins планируется установка нового двигателя ЯМЗ 770, мощностью 620 л.с. и рабочим объемом 12,4 л.

Модель «Валдай-45», являющаяся одним из наиболее перспективных российских седельных тягачей, осенью этого года может получить новый силовой агрегат. Первые экземпляры этой модели увидели свет еще в 2023 году, но на данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» собирала лишь небольшие партии машин, оснастив их китайскими дизелями Cummins. Эти двигатели обеспечивают мощность в 470 л.с. и обладают рабочим объемом 11,8 л, производимыми в Китае по лицензии одной из американских компаний.

Но поставки китайских моторов шли не очень активно. В связи с этим принято решение заменить двигатель на новый дизель ЯМЗ 770, который обладает рабочим объемом 12,4 л и мощностью 620 л.с. Эти агрегаты на протяжении многих лет изготавливает ОАО «Автодизель». Ранее двигатели ЯМЗ-770 в основном устанавливались на тяжелые карьерные грузовики Урал, и они хорошо адаптированы к частым переключениям передач и кратковременным перегрузкам. Есть надежда, что в будущем Ярославский завод начнет поставлять более современные двигатели ЯМЗ-780, но пока все мощности направлены на выполнение государственных заказов. На данный момент отсутствует информация о том, когда именно начнется продажа новых «Валдай-45» с двигателями ЯМЗ-770. Возможно, тягач будет проходить дополнительные испытания, прежде чем получит допуск к эксплуатации. Компоновка моторного отсека «Валдая» является универсальной, что позволяет устанавливать двигатели таких брендов, как Mercedes-Benz, Cummins, Wechai, Yuichai и Perkins Phaser. Это проявление предусмотрительности со стороны компании «Нижегородские грузовые автомобили» объясняется тем, что «Валдай-45» фактически представляет собой локализованную версию китайского тягача Foton EST1846, который уже давно эксплуатируется на дорогах Китая с различными дизельными двигателями. Ожидается, что на «Валдай-45» будет установлена 12-ступенчатая механическая коробка передач с роботизированным переключением, однако не факт, что именно эта трансмиссия останется в серийном производстве.

«Валдай-45» предлагает симпатичный внешний вид и хорошие управляемые характеристики, включая пневматическую подвеску на заднем мосту, комфортабельную и утепленную кабину, климат-контроль и автономное отопление. Этот тягач спроектирован для работы в составе автопоезда общей массой до 45 тонн. Собственный снаряженный вес составляет около 8 тонн, а запас хода может достигать 3000 км при двух полных алюминиевых баках объемом 840 литров.

«Валдай-45» стал первым серьезным проектом компании «Нижегородские грузовые автомобили» в секторе тяжелых грузовиков. У компании также есть несколько моделей грузовиков под брендом «Валдай» с грузоподъемностью 18 и 35 тонн, которые пользуются спросом и хорошо продаются. Формально «Нижегородские грузовые автомобили» являются самостоятельным предприятием, хотя основное производство располагается на простоящих площадях Горьковского автозавода.

Сейчас ГАЗ реализует несколько новых проектов по производству грузовиков и шасси «Садко Next» и «Садко-9» с грузоподъемностью от 3 до 5 тонн. На протяжении последних 30-40 лет именно эти ниши были основными для продукции Горьковского автозавода. Нижегородские автомобилестроители также занимались производством грузовиков и пикапов, но не более чем на 6 тонн.

Недавно на рынок этой ниши вышел Камский автозавод с моделью городского грузовика КАМАЗ-430869, грузоподъемностью 5,7 т. Кроме того, появился Миасский автозавод с новым грузовиком УРАЛ NEXT-43206, грузоподъемность которого составляет 3,9 т. К этому надо добавить несколько китайских компаний, стремящихся закрепиться в сегменте малотоннажных автомобилей.

Так что конкуренция на рынке грузовиков в России становится все более острой. Практически все отечественные производители сталкиваются с серьёзной конкуренцией и со стороны китайского автопрома. Максимальные прибыли у большинства автоперевозчиков сейчас формируются именно на магистральных грузоперевозках из Дальнего Востока и Китая. Поэтому в сегменте седельных тягачей ситуация становится все более напряженной. КамАЗ теряет клиентов из-за проблем с качеством, что заставляет его искать новые возможности в других сегментах. Миасский завод также испытывает трудности, связанные с нехваткой комплектующих, и ищет выходы на новые рынки.

В условиях такой конкурентной борьбы «Нижегородские грузовые автомобили» поняли, что им необходимо участвовать в этом процессе. На дорогах должны ездить или российские машины с отечественными автоперевозчиками, или китайские марки, такие как Чанган и Ситрак, которые в свою очередь будут обслуживаться китайскими водителями. Совсем не очевидно, что российские компании смогут долго оставаться конкурентоспособными на китайской технике. При этом китайская компания Sinotruk уже предлагает российским фирмам заключить контракты на обслуживание своей техники с китайскими партнерами, а в последнее время даже появились предложения о найме китайских водителей и механиков.

#газ #mercedes-benz #грузовик #cummins #perkins phaser #wechai #yuichai #валдай-45 #нижегородские грузовые автомобили #оао «автодизель» #ямз 770 #ярославский завод
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
+
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
2
Samsung Galaxy S25 Edge получит титановый корпус и цену более 1200 евро
+
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
5
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Созданы металлические листы толщиной в несколько атомов, способные изменить электронику
+
Realme обновит семь смартфонов, наделив их функцией обходной зарядки
2
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
ИИ-ассистент по кодированию отказался писать код и посоветовал пользователю учить программирование
1
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
2
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
4
XFX допустила ошибки в спецификациях модели Radeon RX 9070 XT MERCURY без разгона
+
Intel выпустила XeSS 2 SDK с плагинами Unity и Unreal Engine 4/5
+
GTA V Enhanced Edition раскрыла будущую графику в GTA VI: RTGI и ограничения по FPS
+
ETA PRIME протестировал прототип мини-ПК с AMD Ryzen AI MAX+ 395 и встроенным блоком питания
+
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
32
Появились характеристики Poco F7 Pro/Ultra: Snapdragon 8 Gen 3/8 Elite и до 16 ГБ ОЗУ
+
AMD представила линейку процессоров EPYC 5
+
Исследователь смог взломать хакерский шифровальщик Akira за 10 часов с помощью 16 карт RTX 4090
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
125
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
51
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
6
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
1
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
6
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
4
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
11
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1

Сейчас обсуждают

Karmboros
05:49
Но как же ж, амуди же обещала что всего и всем хватит, видеокарт тысячи тонн, а чё нет что ли, соврала получается...
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
ark-bak
05:45
Как это Интел ещё иск не подала.
Представлены умные часы Core 2 Duo, способные проработать месяц без подзарядки
Garthar
05:29
Только мне кажется что через неделю со стороны РФ прилетит одинокий беспилотник упадет на никому не нужную подстанцию и зеля побежит по миру с криком о вероломном нападении РФ?
Украина и Россия договорились о прекращении огня по энергетической инфраструктуре
KoSR
04:54
Ну да, если уж совсем упарываться чтобы игры за секунду загружались тогда можно брать😅
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
Karmboros
04:23
Ну нейросети прикольно рисуют, я хз в чём сыр бор, если бы у меня стоял выбор кому поручить сделать обложку, это точно не был бы какой то халтурщик на стороне, нейросеть делает бесплатно и качественно
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
Midnight Sun
04:17
Там еще Монголия рядом, осваивай - не хочу. Но что-то они и туда не стремятся.
В 19FortyFive назвали продажу российских истребителей Су-35 Китаю ошибкой России
syberroma
03:49
Неужто мы доживём до Скайнета.
Директор OpenAI Кевин Вейл высказал мнение, что ИИ скоро "навсегда превзойдет людей"
syberroma
03:47
А ещё кто-то надеялся что бои вот прям щас прекратятся, эта волынка надолго.
LENOVO выпускает видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080 LEGION
syberroma
03:43
То есть, скоро в маршрутках шансон будет слышать только водитель.
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
ebatoryi
03:28
с вентиляторным заводом,завершай договора
Bloody Disgusting: "Пила 11" не выйдет из-за разногласий между продюсерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем