Модель седельного тягача «Валдай-45» от компании «Нижегородские грузовые автомобили» ожидает обновления силового агрегата — вместо китайских дизелей Cummins планируется установка нового двигателя ЯМЗ 770, мощностью 620 л.с. и рабочим объемом 12,4 л.

Модель «Валдай-45», являющаяся одним из наиболее перспективных российских седельных тягачей, осенью этого года может получить новый силовой агрегат. Первые экземпляры этой модели увидели свет еще в 2023 году, но на данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» собирала лишь небольшие партии машин, оснастив их китайскими дизелями Cummins. Эти двигатели обеспечивают мощность в 470 л.с. и обладают рабочим объемом 11,8 л, производимыми в Китае по лицензии одной из американских компаний.

Но поставки китайских моторов шли не очень активно. В связи с этим принято решение заменить двигатель на новый дизель ЯМЗ 770, который обладает рабочим объемом 12,4 л и мощностью 620 л.с. Эти агрегаты на протяжении многих лет изготавливает ОАО «Автодизель». Ранее двигатели ЯМЗ-770 в основном устанавливались на тяжелые карьерные грузовики Урал, и они хорошо адаптированы к частым переключениям передач и кратковременным перегрузкам. Есть надежда, что в будущем Ярославский завод начнет поставлять более современные двигатели ЯМЗ-780, но пока все мощности направлены на выполнение государственных заказов. На данный момент отсутствует информация о том, когда именно начнется продажа новых «Валдай-45» с двигателями ЯМЗ-770. Возможно, тягач будет проходить дополнительные испытания, прежде чем получит допуск к эксплуатации. Компоновка моторного отсека «Валдая» является универсальной, что позволяет устанавливать двигатели таких брендов, как Mercedes-Benz, Cummins, Wechai, Yuichai и Perkins Phaser. Это проявление предусмотрительности со стороны компании «Нижегородские грузовые автомобили» объясняется тем, что «Валдай-45» фактически представляет собой локализованную версию китайского тягача Foton EST1846, который уже давно эксплуатируется на дорогах Китая с различными дизельными двигателями. Ожидается, что на «Валдай-45» будет установлена 12-ступенчатая механическая коробка передач с роботизированным переключением, однако не факт, что именно эта трансмиссия останется в серийном производстве.

«Валдай-45» предлагает симпатичный внешний вид и хорошие управляемые характеристики, включая пневматическую подвеску на заднем мосту, комфортабельную и утепленную кабину, климат-контроль и автономное отопление. Этот тягач спроектирован для работы в составе автопоезда общей массой до 45 тонн. Собственный снаряженный вес составляет около 8 тонн, а запас хода может достигать 3000 км при двух полных алюминиевых баках объемом 840 литров.

«Валдай-45» стал первым серьезным проектом компании «Нижегородские грузовые автомобили» в секторе тяжелых грузовиков. У компании также есть несколько моделей грузовиков под брендом «Валдай» с грузоподъемностью 18 и 35 тонн, которые пользуются спросом и хорошо продаются. Формально «Нижегородские грузовые автомобили» являются самостоятельным предприятием, хотя основное производство располагается на простоящих площадях Горьковского автозавода.

Сейчас ГАЗ реализует несколько новых проектов по производству грузовиков и шасси «Садко Next» и «Садко-9» с грузоподъемностью от 3 до 5 тонн. На протяжении последних 30-40 лет именно эти ниши были основными для продукции Горьковского автозавода. Нижегородские автомобилестроители также занимались производством грузовиков и пикапов, но не более чем на 6 тонн.

Недавно на рынок этой ниши вышел Камский автозавод с моделью городского грузовика КАМАЗ-430869, грузоподъемностью 5,7 т. Кроме того, появился Миасский автозавод с новым грузовиком УРАЛ NEXT-43206, грузоподъемность которого составляет 3,9 т. К этому надо добавить несколько китайских компаний, стремящихся закрепиться в сегменте малотоннажных автомобилей.

Так что конкуренция на рынке грузовиков в России становится все более острой. Практически все отечественные производители сталкиваются с серьёзной конкуренцией и со стороны китайского автопрома. Максимальные прибыли у большинства автоперевозчиков сейчас формируются именно на магистральных грузоперевозках из Дальнего Востока и Китая. Поэтому в сегменте седельных тягачей ситуация становится все более напряженной. КамАЗ теряет клиентов из-за проблем с качеством, что заставляет его искать новые возможности в других сегментах. Миасский завод также испытывает трудности, связанные с нехваткой комплектующих, и ищет выходы на новые рынки.

В условиях такой конкурентной борьбы «Нижегородские грузовые автомобили» поняли, что им необходимо участвовать в этом процессе. На дорогах должны ездить или российские машины с отечественными автоперевозчиками, или китайские марки, такие как Чанган и Ситрак, которые в свою очередь будут обслуживаться китайскими водителями. Совсем не очевидно, что российские компании смогут долго оставаться конкурентоспособными на китайской технике. При этом китайская компания Sinotruk уже предлагает российским фирмам заключить контракты на обслуживание своей техники с китайскими партнерами, а в последнее время даже появились предложения о найме китайских водителей и механиков.