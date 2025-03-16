Маск не уделяет должного внимания компании, что вызывает беспокойство у инвесторов. Акции Tesla потеряли более 50% от своих декабрьских максимумов, и инвесторы могут вскоре задуматься о замене Маска на посту CEO. Ситуация рассматривается как критическая для будущего компании.

JPMorgan традиционно не испытывает особой симпатии к акциям Tesla и регулярно выставляет им низкие оценки. Поэтому недавнее снижение ожидаемой стоимости акций с 135 до 120 долларов никого не удивило. Даже поддержка от Трампа, оказавшегося за рулем красной Tesla, не смогла изменить мнение банка. JPMorgan уверенно полагает, что данные акции обречены на снижение вдвое от своей текущей цены.

Публикация банка теперь содержит ещё больше доводов, и основной из них заключается в политической активности Илон Маска. Его действия, включая массовые сокращения госслужащих и резкие заявления в адрес политиков других стран, практически обесценили сам бренд. «Трудно провести аналогию с ситуацией в автопроме, когда бренд так быстро терял свою стоимость», — указывается в аналитическом отчете JPMorgan, упоминающем бойкоты и акты вандализма в отношении электромобилей Tesla, автосалонов и зарядных станций.

Такой случай в истории автопрома исследователи припоминают только один: бойкот японских и корейских автомобилей в Китае в 2012 и 2017 годах в условиях дипломатической напряженности. Однако тогда ущерб был локализован в рамках одного рынка. В отличие от этого, падение продаж Tesla в 2025 году имеет глобальный характер.

На Уолл-стрит у Tesla всё ещё есть преданные поклонники. Аналитик Дэн Айвз из Wedbush Securities, например, в начале месяца предсказывал, что акции автопроизводителя могут вырасти более чем в два раза, достигнув отметки 550 долларов, что является самой оптимистичной оценкой среди экспертов.

Однако на этой неделе сам Айвз изменил своё мнение и опубликовал критический отчет. Wedbush подтвердил, что вовлеченность Маска в политику негативно сказывается на его способности эффективно управлять компанией и вызывает беспокойство у инвесторов.

Банк отметил, что в последние месяцы Маск не появлялся на объектах Tesla. Более того, он также не уделял много внимания SpaceX, а интерес к StarLink ограничивался только вопросами, касающимися Украины. Это привело к тому, что аналитики охарактеризовали данную ситуацию как «момент истины» для Маска и Tesla.

«Акции находятся под значительным давлением, потеряв более 50% от декабрьских максимумов, а терпение инвесторов подходит к концу, так как Маск не учитывает рыночную ситуацию», — говорится в отчете Wedbush. По сути, можно сказать, что акционеры Tesla могут вскоре принять решение о замене Маска.

Если внимательно изучить график активности постов Маска в бывшем Твиттере, становится очевидно, что большую часть времени миллиардер проводит в виртуальной реальности, вдали от реальной работы, вроде создания рабочих-андроидов или подготовки экспедиции на Марс.