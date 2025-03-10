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gotreksson
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
Власти обещали начать основные работы в 2023 году и завершить их к 2026 году, сроки снова отложили, и ожидается, что дорога откроется не ранее 2027 года. Недавно был подписан контракт на строительство подъездных путей за 2 миллиарда рублей, а общая стоимость проекта возросла до 5 миллиардов.

Строительство этой четырехполосной дороги ожидали на протяжении нескольких лет. Еще в 2012 году было заявлено о том, что проект находится на стадии согласования между Москвой и Московской областью. Только в конце прошлого десятилетия была окончательно утверждена трассировка, а в 2020 году столичное правительство представило проект планировки. Подготовка необходимой документации планировалась на 2022 год, а заключение контракта с подрядчиком намечалось на 2023 год, однако сроки выполнения затянулись.

Год назад власти города уверяли, что в ближайшие месяцы начнут основные работы на стройплощадке (хотя подготовительные мероприятия уже были запущены) и планировали завершить их к 2026 году. Тем не менее, осенью 2024 года стало известно, что старт строительной кампании снова отложили, и движение по новому маршруту не откроется ранее 2027 года. Проектируемая дорога длиной всего 1,8 км предназначена для соединения улицы Конструктора Лукина (Особая экономическая зона «Технополис Москва») с улицей Михайловка (Зеленоград). Ключевым элементом станет тоннель под железнодорожными путями, который стал настоящей преградой для реализации проекта. Дело в том, что над будущей автодорогой проходит высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург», и необходимо синхронизировать оба проекта.

Кроме того, проектировщики долго не могли прийти к единому решению о конструкции автодорожного тоннеля — должен ли он быть одним большим или состоять из двух малых. На сегодняшний день окончательный проект всё еще не утвержден. В ноябре прошлого года префект Зеленограда Анатолий Смирнов подчеркивал важность новой дороги и заверял, что ее строительство обязательно состоится. Однако, по его словам, точные сроки реализации остаются неопределенными. Чиновник призвал граждан запастись терпением и ждать новостей. Но не прошло и месяца — в феврале 2025 года был подписан государственный контракт с «Московской инженерно-строительной компанией» на сумму 2 миллиарда рублей на строительство подъездных путей к будущему тоннелю. Интересно, что общая оценка целого проекта, включая искомое сооружение, возросла до 5 миллиардов рублей, хотя ранее говорилось о 3 миллиардах. Подрядчик должен начать работы ориентировочно в августе-сентябре, а завершить их до лета 2026 года. Что касается участка дороги непосредственно под стальной магистралью, то его строительством займется РЖД, и предполагается, что тоннель длиной 61 метр будет завершен к 2027 году. Не все местные жители одобряют этот проект. Новая четырехполосная дорога фактически «разрежет» частный сектор села Алабушево. Здесь предусмотрены регулируемые пешеходные переходы и шумозащитные экраны высотой 6 метров. Более того, придется снести более двадцати объектов, включая десять частных домов, а также вырубить тысячи деревьев и кустарников (с компенсационной посадкой). Местные жители уже шесть лет назад обращались в различные инстанции, однако в Генплане Москвы ответили, что изменить трассировку невозможно из-за существующей инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

#новости #москва #строительство #ржд #проект #тоннель #московская область #зеленоград #алабушево #технополис москва
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