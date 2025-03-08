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gotreksson
В России восстановили одну из крупнейших станций РЖД, упразднённую после распада СССР
В марте 2025 года на МЖЗ завершился важный проект по реконструкции станции Орехово-Зуево, одной из крупнейших сортировочных станций в России и Европе. В рамках проекта были построены три новых пути, увеличив общее количество до 43, включая сортировочные парки. Это позволило повысить производственную мощность станции на 22% до 6,5 тыс. вагонов в сутки. Также станция была оснащена современной системой управления движением, что минимизирует человеческий фактор.

В марте 2025 года на Московском железнодорожном узле был успешно завершён важный проект, который позволит перераспределить грузовые потоки из столицы России на Большое кольцо московской магистрали. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Реконструкция затронула станцию Орехово-Зуево — одну из крупнейших сортировочных станций не только в России, но и в Европе.

В рамках этого масштабного проекта было построено три новых пути общей протяжённостью 3,5 километра, что увеличило общее количество путей до 43, включая восемь сортировочных парков. Также был возведён соединительный путь длиной 350 метров с сортировочной горкой. В ходе работ были установлены девять стрелочных переводов и пять горочных вагонных замедлителей, обеспечивающих безопасное механизированное торможение для движущихся отцепов. После реконструкции шестого пучка производственная мощность станции возросла на 22%, теперь она способна обрабатывать до 6,5 тыс. вагонов в сутки. Нагрузка на станцию значительно увеличилась после ввода в эксплуатацию в 2023 году третьей и четвёртой линий Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), что привело к перераспределению грузовых потоков. Это обострило проблему с простоями вагонов, ожидающих переработки. Теперь же на станции удастся избежать задержек: новые пути предназначены для накопления грузовых составов до 60 вагонов и формирования сборных поездов.

Стоит также упомянуть, что станция была оборудована отечественной цифровой системой управления движением и интегрированной автоматизированной системой сортировки. Эти новые технологии помогут значительно минимизировать человеческий фактор в процессе маневровых операций.

Исторически станция Орехово-Зуево, ранее известная как Орехово, была открыта в 1861 году на главном однопутном ходу, соединяющем Москву и Владимир. В 1930-х годах здесь планировалось создать крупный сортировочный узел, однако из-за войн реализации проекта пришлось ждать до 1956 года. Полностью завершить все работы удалось лишь в 1970 году.

Пик суточного вагонооборота станции пришёлся на 1988 год, когда он составил 25 тысяч вагонов. После распада Советского Союза нагрузка на станцию сократилась в несколько раз, что привело в 1994 году к закрытию шестого пучка и превращению трёх его путей в тупиковые. Возрождение станции началось в 2000-х, когда были предприняты поэтапные работы по её модернизации.

С течением времени стал очевидна потребность в восстановлении шестого пучка, особенно в свете развития пригородного и городского движения и необходимости вывода грузового транспорта за пределы столицы. Работы по реконструкции начались в 2022 году, и в марте текущего года Московская железная дорога наконец официально объявила о завершении этого значимого проекта.

#новости #история #строительство #ссср #грузоперевозки #реконструкция #возрождение #вагоны #орехово-зуево #мжз #орехово
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