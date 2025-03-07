РБК: «Росатом» рассматривает вариант создания под Мурманском верфи, специализирующейся на плавучих энергоблоках. Стройка, стоимость которой оценивается до ₽100 млрд, может начаться уже в 2027-м возле ФГУП «Атомфлот»

На северо-западе России планируется реализация масштабного проекта стоимостью около 100 миллиардов рублей. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, завершение которых намечено на протяжении полутора лет. Однако окончательное решение о запуске данного проекта еще не принято. Издание «РБК», ссылаясь на пресс-службу «Росатома», сообщило в начале марта 2025 года, что государственная корпорация намерена активно развивать новое направление в бизнесе — генерацию электроэнергии с использованием плавучих энергоблоков.

Проект подразумевает создание новой верфи неподалеку от Мурманска путем расширения территории ФГУП «Атомфлот». На этом предприятии планируется завершение строительства плавучих энергоблоков (ПЭБ), корпуса которых будут собраны на других заводах. С точки зрения инфраструктуры и логистики, выбранная локация считается весьма удачной. Текущая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт остается единственной активной в данном сегменте. Она находится в районе города Певек, расположенного в Чукотском АО, и была введена в эксплуатацию в 2020 году,.

Генеральный директор компании Zapusk Group Алексей Равинский подчеркнул, что новый проект «Росатома» говорит о серьезных намерениях компании развивать ключевое направление, связанное с энергообеспечением удаленных и труднодоступных регионов. По мнению эксперта, плавучие атомные теплоэлектростанции особенно актуальны для северных территорий России, таких как Чукотка.

«Преимущество мобильных атомных электростанций заключается в их способности предоставлять энергоснабжение для удаленных районов, где строительство стационарных электростанций нецелесообразно из-за высоких затрат или технических сложностей. Например, Арктика богата природными ресурсами, но для их освоения необходимо надежное энергоснабжение, которое трудно обеспечить традиционными способами. Плавучие устройства могут найти применение не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в северных портовых городах, где возникла потребность в энергоснабжении для промышленности, социальной инфраструктуры и населения».

Равинский также отметил, что плавучие энергоблоки отличаются своей мобильностью и могут быть оперативно развернуты в любых акваториях. Мощностей таких блоков зачастую достаточно для обеспечения энергией малых городов или промышленных объектов. Кроме того, их можно использовать для опреснения воды.

Производство ПЭБ на верфях снижает затраты и упрощает процесс их создания по сравнению с традиционными атомными электростанциями. Однако у таких проектов имеются и определенные риски. Как отметил эксперт, главные опасности связаны с вопросами безопасности.

«Авария на подобном объекте может повлечь за собой серьезные экологические последствия, особенно в условиях сложной ледовой обстановки в арктических регионах, где они будут использоваться чаще всего. Также стоит учитывать высокую стоимость строительства и обслуживания, хотя в долгосрочной перспективе они могут окупиться благодаря экспорту электроэнергии и применению в удаленных регионах».

Некоторые аналитики убеждены, что новое предприятие «Росатома» будет востребовано с первых дней своей работы, поскольку интерес к плавучим энергоблокам проявляют и другие страны. ПЭБ могут быть актуальны для ряда государств, например, в Африке и Юго-Восточной Азии. В настоящее время также продолжается строительство плавучих энергоблоков с реакторами РИТМ-200 для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината. В конце прошлого года сообщалось, что «Росатом» планирует до 2039 года построить минимум 18 плавучих атомных электростанций различных модификаций.