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gotreksson
На базе Ульяновского автозавода будут собирать новый внедорожник
На основе Ульяновского автозавода начнётся сборка нового внедорожника, который будет выпускаться под коммерческим брендом Sollers, а не под традиционным УАЗ. На производственных мощностях уже активно происходит сборка пикапов ST6 и ST8, и теперь к ним добавится полноценный внедорожник. Первые экземпляры должны появиться с конвейера в начале следующего года.

Хотя компания Sollers еще не представила проект в полном объёме, известно лишь об общем концепте рамного внедорожника. Автомобиль будет основан на пикапе и оснастится двухлитровым двигателем мощностью 200 л.с., с полным приводом, что, безусловно, соответствует требованиям внедорожных условий. К тому же внедорожник получит автоматическую трансмиссию с восемью ступенями. Салон будет рассчитан на семь мест и будет включать все необходимые удобства и современные системы безопасности, адаптированные к терминологическим особенностям российских дорог и климату.

В качестве прототипа будет использоваться ST8, однако эксперты более склоняются к мнению, что будет применён более продвинутый и интересный транспорт, JAC T9. 

Судя по эскизам будущего внедорожника, конструкторам предстоит решить ряд задач, касающихся задних стоек кузова. Простое удаление грузового отсека не представляется возможным, и, вероятно, часть внешней трубчатой рамы станет основой для задних стоек. Это приведёт к укорочению нового автомобиля на 50-70 см, в результате чего задний свес будет минимальным. Кроме того, разработчики будут дорабатывать переднюю часть кузова.

Задняя часть кузова станет легче примерно на 60-90 кг, что в сочетании с надстройкой позволит сгладить потерю веса. Настройки задней подвески, безусловно, потребуют изменений, иначе новый внедорожник будет слишком сильно реагировать на неровности дороги.

Ключевым элементом остаётся кузов. После переделок можно будет установить третий ряд сидений, что сделает автомобиль 7-местным. Хотя даже в оригинальном пикапе достаточно свободного пространства, что удивительно, поскольку многие мини-грузовики с задним рядом сидений довольно тесны. Таким образом, не исключено, что разработчики создадут ещё одну версию, рассчитанную на пять пассажиров, возможно, в более люксовой комплектации.

Салона, вероятнее всего, изменения не коснутся. Качество материалов и отделки интерьера уже достаточно высокое, чтобы избежать дополнительных затрат на изменение, а с точки зрения эргономики и дизайна количество элементов на передней панели, требующих модернизации, минимально. Можно ожидать, что компания Sollers просто заменит устаревшие детали, например, пластиковые накладки под алюминий, и обновит информационный экран и мультимедийные системы. Добавятся новые системы безопасности и ассистенты. Хотя, стоит отметить, что изначальная комплектация JAC T9 уже обладает достойным уровнем электроники. Изменения могут вылиться в дополнительные затраты и вопросы при сертификации нового автомобиля в России.

Однако остаётся открытым лишь один вопрос – что же будет представлять собой силовая установка нового внедорожника. На данный момент ожидается, что под капотом будет находиться турбированный мотор HFC4GA34D, известный по младшим версиям пикапов T6 и T8. С мощности в 200 л.с. и автоматической коробкой с понижающим рядом и подключаемым полным приводом такой двигатель должен справляться с простыми городскими поездками. Тем не менее, для настоящего бездорожья его крутящего момента, составляющего 280–300 Н м, может оказаться недостаточно, тем более без возможности блокировки межосевого дифференциала. Не стоит забывать и о том, что ресурс данного мотора составляет всего 200 тыс. км.

Компания Sollers понимает, что серьёзные конкуренты, такие как Haval H6 и H9, предлагают более мощные и надежные решения. Обе модели уже имеют автоматические коробки, и для того чтобы занять надёжные позиции на российском рынке внедорожников, необходимо предложить мощный дизельный мотор. В противном случае новая модель рискует получить статус «уценённого товара», фактически став лишь комфортным паркетником.

Вполне возможно, что инженеры компании окажутся вынуждены значительно доработать как блокировку, так и силовую установку, либо же существенно снизить цену на будущий внедорожник.

#новости #комплектующие #внедорожник #модернизация #уаз #автозавод #авторынок #sollers #ульяновский автомобильный завод #hfc4ga34d
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