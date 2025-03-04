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gotreksson
В ближайшие три года в Москве построят два дублера Калужского шоссе
В Москве в ближайшие три года планируется строительство более 250 километров новых дорог, включая дублер Калужского шоссе на юге города, что улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов.

В течение ближайших трех лет в Москве планируется возвести более 250 километров новых дорог, что существенно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры столицы. В частности, на юге города будет создан дублер Калужского шоссе. Запуск этого проекта значительно улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), население которых с 2012 года увеличилось в три раза, достигнув 750 тысяч человек. За последние двенадцать лет в Новой Москве было построено 32 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 25 миллионов принадлежат жилым объектам. Построены десятки объектов вспомогательной инфраструктуры, и активная застройка продолжается и сегодня. По прогнозам, к середине следующего десятилетия количество жителей здесь вырастет до 1,5 миллиона.

Развитие дорожной сети также активно продолжается. В частности, за последние пять лет было введено более 150 километров новых дорог. Среди них — автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, ставшая продолжением трассы Калужское шоссе – деревня Яковлево, открытой в 2019 году; также были открыты участки по Внуковскому шоссе, дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка и первому дублеру Киевского шоссе — автодороге Марьино – Саларьево.

В ближайшее время планируется запуск нескольких крупных объектов, включая упомянутую трассу, которая пройдет от МКАД (40-й км) до проспекта Славского, включая 4-6 полос движения. В этой части она соединится с небольшим участком дороги длиной около 300 метров, который находится на территории Подмосковья. Вероятно, в дальнейшем магистраль будет продлена до ЦКАД, однако этот вопрос будет рассматриваться уже другими властями.

Работа над данным масштабным проектом началась еще в прошлом десятилетии. В 2015 году власти Москвы анонсировали его реализацию, а в 2020 году, спустя два года после начала работ, был сдан первый участок дороги, который протянулся от МКАД в южном направлении (мимо СНТ «Полянка», «Энергия» и «Дубки») до поселка Коммунарка. Благодаря новой дороге значительно снизилась нагрузка на участок Калужского шоссе.

В том же году Москомархитектура сообщила о начале подготовки проекта планировки дублера от трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка (неподалеку от аэропорта Остафьево). Ожидается, что этот участок будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

В рамках данного проекта также будет возведено несколько мостов через реки Варварка (57,5 м), Циганка (55,3 м), Десна (75 м) и Плесенка (31,6 м), а также путепровод на пересечении с трассой М-3 «Украина» – деревня Сосенки – деревня Ямонтово (81,1 м). Кроме того, в районе пересечения будут построены две разворотные эстакады длиной 92,2 и 91,9 м соответственно, а также эстакада-съезд (183,5 м), которая соединит дублер с проектируемым проездом к аэропорту Остафьево. Что касается текущего строительства продления от поселка Коммунарка до СБВ (Коммунарское шоссе), сдача этого участка планируется на 2026 год, причем в этом же году СБВ будет доведен до МСД. Завершающий участок на территории Москвы от деревни Каракашево до проспекта Славского планируется построить к 2029 году.

Параллельно на другой стороне Калужского шоссе также возводят аналогичную магистраль. Она пройдет от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД через город Троицк до ЦКАД. Уже функционирует участок дороги от Николо-Хованской улицы до шоссе Ракитки, а в пределах Москвы трассу планируют открыть в 2028 году.

Новая магистраль существенно улучшит транспортное обслуживание более 320 тысяч жителей прилегающих к дороге районов, и, по прогнозам, их численность через пятнадцать лет вырастет вдвое. Ожидается, что дублер перераспределит около 15% трафика с Калужского шоссе, что должно значительно разгрузить основные дороги региона.

#мкад #тинао #калужское шоссе #киевское шоссе #андреевское #варшавское шоссе #коммунарка #марьино #саларьево #яковлево
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