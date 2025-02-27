Об этом сообщил Михаил Ковальчук на III Форуме будущих технологий в Москве. Новый канал, предлагаемый для улучшения логистики, был обсужден с Владимиром Путиным.

В России предложена реализация амбициозного проекта по созданию независимого и безопасного водного коридора между Северным Ледовитым и Тихим океанами, который будет обходить Берингов пролив. Об этом сообщил Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт» и председатель научно-экспертного совета Морской коллегии, в ходе III Форума будущих технологий, проводившегося в Москве с 20 по 21 февраля 2025 года. Ковальчук отметил, что текущий маршрут по Северному морскому пути (СМП), направляющийся к Сахалину, проходит в непосредственной близости от границы с США (Аляска). В качестве альтернативы предлагается прорыть новый канал на российской территории, что, по его словам, позволит значительно улучшить логистику. Эта идея была озвучена главе государства Владимиру Путину во время его визита на выставку ФБТ.

Представляется, что такая концепция не является результатом спонтанного мышления, а стала итогом обдуманных размышлений. В ближайшие месяцы отечественные эксперты уделят этому вопросу особое внимание, и вскоре президенту будет предложена разработанная концепция.

Однако пока никаких конкретных деталей проекта не раскрывается, поэтому остаётся лишь догадываться о возможных местах для строительства канала. Не исключено, что этот план может так и остаться на уровне идей, как множество других инициатив, бывших в разное время на повестке дня у инженеров и государственных деятелей.

В исторической перспективе можно вспомнить о проекте канала «Евразия», который должен был соединить Каспийское море с Чёрным, или о планах создания искусственного водного пути в обход Невы. Также существовали интересные идеи по улучшению судоходства на севере и востоке страны. Как отметил Ковальчук, новый маршрут из Северного Ледовитого океана в Тихий предполагается в первую очередь для использования подводными атомными газовозами, предназначенными для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). В данный момент конструкторское бюро «Малахит» работает над проектом такого судна, длина которого составит 360 метров, ширина — 70 метров, высота — 30 метров, а грузоподъёмность — 180 тысяч кубометров. Мощность его гребных двигателей составит 90 МВт, а судно будет оснащено водо-водяным ядерным реактором «РИТМ-200». Судно будет двигаться на глубине 100-150 метров, с максимальной скоростью около 17 узлов.

В прошлом году Михаил Ковальчук также подчеркивал, что в России есть все необходимые материалы и технологии для создания такого газовоза. Он описал его как подледный челнок для СМП и подводной подвижный газопровод. В дальнейшем такие суда планируется сделать беспилотными. В феврале 2025 года Владимир Путин отметил, что «Газпром» и «НОВАТЭК» считают строительство подводных газовозов вполне целесообразным экономическим проектом.