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gotreksson
Financial Times: Зеленский может посетить Вашингтон 28 февраля для заключения сделки с США
Хотя текст документа еще не опубликован, уже имеются утечки, предполагающие создание фонда, в который Украина должна будет вносить 50% доходов от будущей монетизации своих природных ресурсов, включая нефть и газ. Это не затрагивает текущие доходы от действующих компаний, таких как "Нафтогаз".

Появилась информация о том, что сделка между Киевом и Вашингтоном почти согласована, и ожидается, что 28 февраля в Вашингтоне состоится приезд Зеленского, который подпишет это соглашение. Хотя официальный текст документа пока не опубликован, уже имеются частичные утечки, позволяющие сделать предварительные выводы и задать вопросы.

Соглашение, охарактеризованное как «кабальное» и именуемое «по редкоземельным металлам», на самом деле не слишком связано с ними. Оно предполагает создание фонда, в который Украина должна будет внести 50% доходов от «будущей монетизации» своих природных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующие логистические услуги. Особенно интересно то, что под эту категорию подпадают, например, доходы от газораспределительных сетей в самой Украине и перевалка грузов в портах. В документе, цитируемом Financial Times, говорится, что это не касается тех полезных ископаемых, которые уже поступают в государственный бюджет Украины, то есть это не затрагивает текущую деятельность таких компаний, как «Нафтогаз» или «Укрнафта», крупнейших производителей газа и нефти в стране. Таким образом, Киеву придется искать новые месторождения нефти и газа на украинской территории, развивать их и делиться прибылью с США.

Несмотря на то, что в Украине уже существуют проекты по добыче сланцевой нефти, они не получили широкого распространения из-за протестов экологов. Теперь, возможно, эти проекты можно будет возобновить. Однако существует проблема — наиболее перспективные нефтяные месторождения расположены недалеко от Донбасса.

По имеющимся данным, актуальная версия соглашения не подразумевает полного контроля США над фондом. Американцы, как сообщается, лишь «будут владеть максимальной долей в фонде, разрешённой американским законодательством», а совместная собственность Украины и США будет определяться в соответствии с вкладом каждой из стран. Однако если в качестве вклада будут учтены суммы, переданные Вашингтоном Киеву, то США автоматически станут собственником фонда. Более того, управление фондом будет осуществляться в соответствии с американскими законодательными нормами.

В новом варианте соглашения отсутствует положение о том, что Украина должна вносить 2 доллара на каждый 1 доллар, предоставленный американской стороной. Не упоминается и часть, которая обязывала Украину продолжать вносить свои доходы в фонд до достижения суммы в 500 миллиардов долларов. По тексту документа, США намерены взять на себя финансовые обязательства перед Украиной, сумма которых будет определена позднее. Но в соглашении нет четких гарантий безопасности, на которые ранее указывал Зеленский.

Вероятно, окончательный текст будет содержать еще ряд неясных, но ключевых деталей. Ведь из фактической версии не ясно, сколько именно будут зарабатывать США и как быстро. Все параметры очень расплывчаты. Если объемы и прибыль нефтегазового сектора Украины известны, то выгода от потенциальных проектов остается непредсказуемой. Вряд ли за прошедшие полгода на Украине провели глубокую геологоразведку, позволяющую точно оценить будущие выгоды. К тому же, любые новые проекты потребуют значительных инвестиций и времени. 

В такой ситуации не исключено, что сделка служит прикрытием для других замыслов. Уже появляются мнения о том, что под видом соглашения на Украине могут массово появиться американские и европейские военные, возможно, в виде частных военных компаний для «охраны новой американской собственности». Для России же подобный сценарий неприемлем.

#новости #украина #финансы #газ #нефть #киев #донбасс #вашингтон #договор #гарантии безопасности
Источник: ft.com
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