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gotreksson
Hyundai планирует официально вернуться на российский рынок
Hyundai рассматривает возможность официального возвращения на российский рынок после временного приостановления своей деятельности из-за санкций и геополитической ситуации.

Ситуация, связанная с бывшим заводом южнокорейской корпорации, начинает принимать новый, позитивный оборот. Как сообщают журналисты из Южной Кореи, концерн Kia-Hyundai активно исследует возможности возвращения на российский рынок. Одним из первоочередных шагов на повестке дня становится выкуп предприятия, которое расположено в Санкт-Петербурге. 

Хотя на официальном уровне как южнокорейская корпорация, так и финансовая группа «AGR» опровергают информацию и не комментируют ситуацию, делать скоропалительные выводы не стоит. Такого рода опровержения и уклонение от четких ответов со стороны крупных компаний — это обычная практика в бизнесе. Если данная информация появилась в южнокорейских СМИ, это может означать, что определенные процессы уже находятся в движении, и вполне возможно, что результаты могут проявиться в первой половине года. Не стоит забывать, что компания Hyundai продала свой завод за символическую сумму с условием опциона на обратный выкуп и восстановление права собственности, что требует оперативного решения, поскольку право возврата действует только до конца 2025 года. 


Интерес южнокорейского бизнеса к российскому рынку также подтверждается тем фактом, что корпорация обновила регистрацию своего товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Компании, такие как Samsung Electronics и LG Electronics, прямо указывают на свои намерения вернуть свои позиции на российском рынке, что говорит об общем тренде.

Это безусловно, обусловлено возможностями на российском рынке. До 2022 года концерн ежегодно продавал и собирал до 380 тысяч автомобилей, что составляло примерно 7% от всей экспортной выручки. Но ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, российский рынок сегодня насыщен китайскими автомобилями, которые не только по качеству, но и по комплектации во многом соперничают с корейскими производителями. Часть китайских компаний зарекомендовала себя как серьезные игроки, закупая технологии и оборудование на Западе, получая дотации от материнских компаний и местного государства. Более того, некоторые из них уже наладили локальную сборку, что позволяет им избежать значительного подорожания своих автомобилей из-за нового утильсбора.

Во-вторых, возникают сложности с проведением расчетов за поставленные автомобили или машинокомплекты. Если наладить расчеты не напрямую, а через банки с китайским или индийским капиталом, это может повлечь за собой риск утраты части прибыли или даже замораживания средств.

В России по-прежнему эксплуатируется значительное количество корейских автомобилей, и у них остались как сторонники, так и настоящие фанаты. Поэтому для возвращения на российский рынок Hyundai не потребуется больших затрат на раскрутку, достаточно будет просто ввозить и продавать автомобили с официальным гарантийным обслуживанием. Более того, текущие цены на автомобили в России на 30-50% выше, чем в странах-производителях, что создает привлекательные условия для извлечения прибыли.

Однако есть и более перспективный путь для возвращения — это инвестиции в строительство завода по производству электромобилей и гибридов. В первую очередь, необходимо наладить производство аккумуляторов, кузовов и систем управления. В России на данный момент практически отсутствуют подобные производственные мощности, исключая лишь проект Моторинвеста в Липецке. Китайские компании, в отличие от корейских, предпочитают продавать свои электромобили, не спеша строить заводы.

Одним из основных аргументов в пользу такого подхода является высокое качество корейской электроники, которая традиционно превосходит китайскую. Это особенно важно для производства электромобилей и гибридов. В то время как многие китайские модели электрических и гибридных автомобилей покидают рынок России из-за низкого качества, у корейских производителей есть возможность занять эту нишу, где конкуренция будет минимальной.

Что касается завода «AGR» в Санкт-Петербурге, то это больше сборочный участок, где ранее проводилась сварка и покраска кузовов, установка двигателей и агрегатов. В настоящее время он продолжает функционировать благодаря остаточному спросу на три модели кроссоверов с бензиновыми двигателями, все из которых уже заметно устарели, и спрос на них будет только сокращаться. Работники завода сообщают о постепенном снижении объемов производства. Интересно, что для южнокорейской корпорации было бы выгодно организовать совместную работу с «AGR», где Hyundai могла бы использовать производственные мощности, например, сварочные и покрасочные участки, а остальную часть производственной деятельности оставить российским подрядчикам, как это делается на Ульяновском автозаводе, где параллельно производят как кузова для УАЗов, так и для пикапов Соллерс. 

В этом контексте возвращение Hyundai может стать не только экономически выгодным, но и стратегически мудрым шагом в условиях изменяющегося автомобильного ландшафта в России.

#samsung #электроника #lg #производство #hyundai #санкт-петербург #конкуренция #китайские автомобили #автозавод #липецк
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