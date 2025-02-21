Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики: компания «Европа-Азия Дальний Восток» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст производство тракторов, комбайнов, культиваторов, а также прицепов и полуприцепов.

В феврале 2025 года стало известно о планах компании «Европа-Азия Дальний Восток», которая при поддержке китайских инвесторов собирается построить в поселке Приграничный Приморского края завод по производству сельскохозяйственной техники.

Для этого нового производственного комплекса будет выделен земельный участок площадью более 19 гектаров, на котором появятся производственные цеха, административные здания, жилые помещения для сотрудников и другие объекты инфраструктуры.

На новом заводе, в том числе с использованием китайских технологий, планируется сборка специализированной техники и сельскохозяйственных машин, которые заменят импортные аналоги. Производительность комплекса, хотя и не очень большая — около 840 единиц техники в год, однако она, безусловно, будет способствовать развитию сектора. Инициатор проекта, компания «Европа-Азия Дальний Восток», зарегистрирована в свободном порту Владивостока — уникальной территории с особыми условиями для таможенного и административного регулирования.