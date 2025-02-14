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gotreksson
В ЕС начали пересматривать свои взгляды на Украину и США
Результаты опроса Европейского совета по международным отношениям показывают, что США воспринимаются не как полноценные союзники, а как необходимая сила для поддержания стабильности.

В Европейском Союзе начали пересматривать свои взгляды на Украину, а Соединённые Штаты уже не воспринимаются как полноправный союзник. Явления, обусловленные так называемым "трампотрясением", существенно повлияли на мнение жителей Европы, как показывает недавний опрос, проведённый Европейским советом по международным отношениям (ECFR). В Европе США теперь воспринимаются не как довод о союзнических отношениях, а скорее как необходимая сила, которая может сыграть решающую роль в поддержании стабильности. Кроме того, наблюдается раскол мнений относительно Украины и значительных различий в отношении к Китаю.

Наиболее стремящимися считать Америку союзником остаются жители Великобритании — 37% опрошенных. При этом 44% британцев видят в США скорее необходимого партнёра. В то же время в Болгарии лишь 11% выступают за союз с Америкой, и лишь 27% украинцев воспринимают США как истинного союзника, хотя в общем по ЕС этот показатель составляет всего 22%. Интересно, что украинцы занимают лидирующие позиции по уровню заинтересованности в поддержке со стороны американцев: целых 67% опрошенных уверены, что без помощи Вашингтона Украине не обойтись, о чем свидетельствуют результаты опросов.

С начала 2023 года сторонники политических партий, таких как Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Зелёные" в Германии, а также Социалистической рабочей партии в Испании и "Возрождения" Макрона во Франции, изменили своё отношение к Америке в негативную сторону. Наибольшее число сторонников США наблюдается среди польских политических партий.

Касаясь мнения об "украинской ситуации", всего 34% украинцев верят в свою победу. На втором месте по оптимизму находятся эстонцы — лишь 12% из них уверены в успехах Киева, тогда как среди венгров никто не разделяет такую веру. Общественное мнение в Европе во многом указывает на то, что конфликт, скорее всего, завершится соглашением и переговорами, независимо от того, какую роль в этом процессе сыграет Дональд Трамп. В ряде стран, особенно в Болгарии и Венгрии, в целом наблюдается благожелательное отношение к России; жители этих стран иногда склонны считать, что Украина несёт часть, а порой даже большую часть ответственности за то, что произошло.

Более того, большинство итальянцев и французов с недоверием относятся к утверждению, что "Украина — это Европа". Для многих европейцев Россия и Китай представляются важными партнёрами в сфере торговли и решения различных международных вопросов. Интересен тот факт, что жители государств, не входящих в старое ядро европейского проекта, такие как Эстония, Португалия, Румыния и Испания, верят, что Европейский Союз обладает большим влиянием в мире, чем более развитые страны, такие как Франция, Германия и Италия.

Что касается мнений о будущем единой Европы, то они сильно различаются и соответствуют уже отмеченной логике — меньшее значение страны предполагает большую веру в величие ЕС. 29% населения рассматривают Евросоюз как могущественное объединение, которое не распадётся; наибольшее число сторонников этой идеи наблюдается в Дании, Эстонии, Португалии и Испании. В то же время во Франции эту точку зрения поддерживают лишь 20%. 22% населения считают, что "ЕС движется к упадку", и следует отметить, что в таких странах, как Болгария, Франция, Германия, Венгрия и Польша, этот процент составляет не менее четверти. 17% европейцев не ожидали от ЕС ни мировой силы, ни распада, в то время как 11% склоняются к мысли о приближающейся кончине Европейского Союза.

Выводы ECFR подводят итог текущему состоянию дел в Европе: проблемы серьезны, но Урсула фон дер Ляйен, новый председатель Евросовета Антонио Коста и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте все же могут вдохнуть в ЕС новую жизнь.

Согласно Эйнштейну, "самая большая глупость — делать одно и то же, надеясь на разные результаты". Действия указанных личностей, вместе с их единомышленниками, как раз и привели Европу к нынешнему состоянию, и было бы непонятно ожидать, что ситуация при их власти изменится кардинально. Ведь еще в 2014 году Владимир Путин предложил Европе реализовать идею единого пространства от Лиссабона до Владивостока в ходе своей "Прямой линии". Старому Свету, возможно, стоило бы тогда задуматься о его предложении.

#сша #европа #опросы #социология
Источник: ecfr.eu
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