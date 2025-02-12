«Калашников» представляет новое поколение бронежилетов

Концерн «Калашников» приступает к полевым испытаниям нового поколения бронежилетов. Первая партия продукции, созданная совместно с компанией «Триада-ТКО», уже направлена в войска.

Новый бронежилет — это не просто защита, а многофункциональное решение для современных боевых условий. Он разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0), которая совместима с новейшей системой рюкзаков, также находящейся в стадии испытаний. Это означает, что бронежилет может адаптироваться под различные задачи: он может использоваться как общевойсковой бронежилет, разгрузочный жилет или боевой нагрудник.

Одной из ключевых особенностей новой разработки является модульная конструкция, которая включает защиту для шеи, живота и паха. Кроме того, инженеры «Калашникова» внедрили систему распределения веса с телескопическими упорами, что позволяет перераспределить нагрузку с плеч на поясницу и бедра. Вес всего комплекта составляет около 11 килограммов, что делает его достаточно легким для такого уровня защиты.

Бронепанели нового жилета соответствуют классу защиты Бр4+, что обеспечивает эффективную защиту от промежуточных патронов повышенной пробиваемости калибров 5,45х39 мм и 7,62х39 мм.

Бронежилет также оснащен противоосколочными элементами, изготовленными из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Этот материал способен остановить осколки, движущиеся со скоростью не менее 630 м/с.

В конструкцию встроены подсумки для размещения боекомплекта, средств связи, медицинских препаратов и других важных принадлежностей. Это позволяет военнослужащим иметь все необходимое под рукой, не перегружая себя дополнительным снаряжением.

По результатам испытаний будет принято решение о дальнейшем снабжении армии этим защитным снаряжением. Детали поставок и другие аспекты пока остаются закрытыми для общественности, но уже сейчас ясно, что разработка «Калашникова» может стать новым стандартом в области индивидуальной защиты.