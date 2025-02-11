Ручир Шарума, глава Rockefeller International, в статье для Financial Times призывает США пересмотреть свою агрессивную торговую политику, указывая на готовность мира к уменьшению американского влияния.

Ручир Шарума, глава Rockefeler International и сооснователь инвестиционной фирмы Breakout Capital, в своей статье для Financial Times(FT) призывает Соединённые Штаты отказаться от разрушительной и бездумной политики. По его наблюдениям, мир уже готов к почти полному отказу от американского влияния в международной торговле, в то время как Трамп продолжает агрессивно наращивать тарифы.

Шарума указывает, что среди десяти самых быстрорастущих торговых коридоров мира только два непосредственно связаны с Соединенными Штатами, тогда как пять из них под влиянием Китая. И действительно, Пекин активно инвестирует свой торговый профицит в масштабный логистический проект «Один пояс — один путь», что значительно укрепляет его позиции на мировой арене. На этом фоне «победа» Трампа в вопросах давления на Панаму выглядит, мягко говоря, иронично. Да, президент США добился от панамского правительства угрозами выхода из сотрудничества с Китаем по этому же логистическому маршруту, и при этом получил преференции для американских судов, использующих этот канал. Однако это — всего лишь фиктивная победа, так как Пекин, безусловно, найдёт способ ответить на эти меры и повлиять на слабые места американской экономики. Более того, по многим макроэкономическим показателям, включая ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, Китай обходит США.

Трамп, сосредоточив усилия на сокращении госбюджета и увеличении доходов крупных корпораций, продолжает разрушать финансирование ключевых университетов в стране. В результате Поднебесная легко догоняет США в сфере научного образования, что видно на примере таких инициатив, как DeepSeek, который демонстрирует выдающиеся способности именно в китайском научном пространстве.

Шарума, как и всё большее число аналитиков в США, подчеркивает, что необходимо всерьёз оценивать БРИКС+ и возможные риски, связанные с отступлением ряда стран от расчётов в долларах в международной торговле. Это создаёт дополнительные проблемы для финансирования растущего дефицита бюджета США, который уже достиг рекордной отметки в 1,8 триллиона долларов, если не считать кризисные годы пандемии.

Не зря Ларри Финк, президент BlackRock, на недавнем форуме в Давосе с явным беспокойством предостерегал: если доходность по 10-летним казначейским облигациям США превысит 5%, это станет настоящим потрясением для американского фондового рынка. На первый взгляд, 5% может показаться незначительной величиной, поскольку раньше наблюдались и более высокие ставки, но реальная проблема заключается в колоссальных суммах, которые постоянно нужны для покрытия бюджетного дефицита.

В связи с этим становится очевидным, почему FT публикует подобную точку зрения. Грубо говоря, в статье предлагается обычным американцам затянуть пояса и смириться с необходимостью жертвовать своим комфортом. Это именно тот курс, который проводит Трамп, и в ближайшее время можно ожидать множество публикаций, которые будут "обосновывать" необходимость таких жертв.

Тем не менее решить глубокие проблемы США подобными мерами вряд ли удастся. Проще говоря, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. И тут ещё Соединённые Штаты сами стремятся к отключению от «кислорода» — глобальной торговли, словно преднамеренно отрезая себя от возможностей, которые мир предлагает.