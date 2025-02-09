Грузовик будет отличаться высокой проходимостью, универсальностью, надежностью и современными системами управления.

В России стартует производство нового грузового автомобиля оригинальной разработки, созданного на основе опыта и технологий, накопленных при производстве военной автомобильной техники. Завод «Романов», расположенный в промзоне Шушары Санкт-Петербурга и входящий в состав интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», с июля 2025 года начнет выпускать грузовые габаритные шасси под маркой БАЗ для гражданского применения.

Новый грузовик БАЗ — это результат многолетнего опыта российских инженеров в создании военной автомобильной техники. Его уникальность заключается в сочетании надежности, проходимости и адаптивности, которые были отработаны в условиях эксплуатации военных машин. Грузовик предназначен для использования в сложных условиях, включая бездорожье, низкие температуры и высокие нагрузки. Ключевые особенности нового автомобиля:

- Высокая проходимость, благодаря мощной ходовой части и полному приводу.

- Универсальность: шасси может быть адаптировано для различных задач, включая перевозку грузов, установку спецоборудования и использование в строительстве.

- Надежность и долговечность, что делает его пригодным для работы в экстремальных условиях.

- Современные системы управления и безопасности, обеспечивающие комфорт и контроль водителя.

Завод «Романов», который станет производственной площадкой для нового грузовика, уже начал подготовку к запуску серийного выпуска. Предприятие оснащено современным оборудованием и имеет опыт производства сложной техники, что делает его идеальным местом для реализации этого проекта.

Производство будет полностью локализовано в России, что соответствует стратегии импортозамещения и укрепления технологической независимости страны. Это также позволит снизить затраты на производство и повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и международном рынках.

Российский рынок специализированной техники, включая грузовые автомобили для сложных условий эксплуатации, остается одним из самых перспективных. Спрос на такую технику растет в связи с развитием инфраструктуры, строительством дорог и освоением удаленных регионов. Новый грузовик БАЗ, благодаря своей универсальности и надежности, может занять значительную долю этого рынка.

Кроме того, проект открывает возможности для экспорта. Российская техника, созданная на основе военных технологий, уже зарекомендовала себя как надежная и адаптивная, что делает ее привлекательной для зарубежных покупателей, особенно в странах с похожими климатическими и географическими условиями.

Уже на этапе подготовки к производству новый грузовик БАЗ вызвал интерес у потенциальных заказчиков. Среди них — компании, занимающиеся строительством, добычей полезных ископаемых и транспортировкой грузов в сложных условиях. Первые заказы ожидаются уже в 2025 году, что подтверждает востребованность новой техники.

Кроме того, проект открывает возможности для сотрудничества с государственными структурами, включая МЧС, Министерство обороны и другие ведомства, которые нуждаются в надежной и универсальной технике.

Производство нового грузовика БАЗ — это важный этап в развитии российского автомобилестроения. Проект демонстрирует способность отечественных предприятий создавать конкурентоспособную технику, соответствующую мировым стандартам. Это не только укрепит позиции России на рынке специализированной техники, но и внесет вклад в развитие экономики и инфраструктуры страны.