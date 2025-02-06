Тарифы Трампа способствуют распаду единой внешнеэкономической политики ЕС, поскольку некоторые страны, как Венгрия, начинают действовать независимо и заключать собственные соглашения с США. Это может свидетельствовать о начале конца Евросоюза, где одни государства защищают свои интересы, а другие надеются на американскую помощь.

Европейский Союз столкнулся с серьезными проблемами, которые ставят под сомнение единую внешнюю торговлю. Многие могут считать, что именно Дональд Трамп стал основным пропагандистом экономического протекционизма в современном мире, однако миф о глобальном свободном рынке остается не более чем иллюзией. На практике, нетарифные барьеры оказывают не меньшее влияние на товарные потоки, чем таможенные пошлины. Кроме того, санкции и различные логистические осложнения, например, проблемы со страхованием грузов, а также угрозы, исходящие от группировок вроде хуситов в Красном море, уже давно разорвали хрупкие связи мировой торговли на множество фрагментов. Для успешной торговли требуется постоянно достигать соглашений с множеством заинтересованных сторон. Действия Трампа по введению новых тарифов лишь подчеркивают действующий тренд на протекционизм и, безусловно, окажут значительное влияние на международные экономические отношения. Одним из таких последствий может стать распад единой внешнеэкономической политики стран Евросоюза. Пока Брюссель надеется найти взаимовыгодные условия для диалога с Вашингтоном, Венгрия уже проявила намерение заключить собственное соглашение с Трампом. Более того, власти Будапешта открыто заявили, что их не беспокоят попытки Европейской комиссии выстроить какие-либо переговоры, и они будут действовать в соответствии с собственными интересами.

Фактически, это являет собой начало конца Евросоюза, в котором одни государства стремятся защищать свои экономические интересы, тогда как другие продолжают надеяться, что американские власти вновь предоставят им финансовую помощь в рамках различных программ, таких как USAID. Тем не менее, действия Трампа по резкому сокращению бюджетных расходов и намерение радикально изменить уровень жизни обычных американцев свидетельствуют о том, что речь идет не просто о капризах нового президента.

Экономическое положение США действительно находится на крайне низком уровне. Хотя мы часто слышим о большой долговой нагрузке страны и кажемся уверенными, что возможность жить в долгах, особенно с распечатыванием новых денег, может длиться вечно, в реальности это так не работает. Особенно в свете того, что скорость накопления долгов стала аномально высокой.

История о всемогуществе США постепенно подходит к своему завершению, и лишь слепой может этого не заметить. В то время как европейцы продолжают искать пути для диалога с американским лидером, более предприимчивые и дальновидные политики в Европе, такие как руководство Венгрии, начинают действовать независимо, находя собственные решения, оставляя брюссельских чиновников в стороне.