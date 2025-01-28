Во время своего первого срока Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Китая в диапазоне от 10% до 25%, это затронуло импорт на сумму около 380 миллиардов долларов, включая 25% тарифы на сталь и 10% на алюминий. Однако даже при таких мерах торговый дефицит Соединенных Штатов резко возрос на 40%, увеличившись с 479 миллиардов долларов в 2016 году до 681 миллиардов в 2020 году.
Лахман указывает на то, что параллельно с ростом тарифов произошло сокращение налогов, что увеличило бюджетный дефицит на сумму от 1 до 2 триллионов долларов. Это привело к значительному дисбалансу между внутренними и внешними аспектами экономики, усугубив торговый баланс страны.
Аналитик считает, что сейчас Трамп пытается реализовать аналогичные шаги. В его планах обозначен 60% налог на товары из Китая и 10-20% тариф на товары всех остальных стран, включая ближайших союзников США. Кроме того, уже с 1 февраля намерены ввести 25% пошлины на продукцию из Канады и Мексики.
Лахман предупреждает, что такая политика приведет к тому же результату, что и ранее. Он замечает, что Трампа совершенно не смущает возможность дальнейшего увеличения государственного долга США. А отмена налога на чаевые и налогов на социальные услуги может обернуться статьёй расходов для бюджета, составляющей около 7,75 триллиона долларов в следующие десять лет.
Есть несколько серьезных рисков, характерных для данной ситуации. Государственные резервы США могут значительно сократиться, так как предстоит закрыть дыры в бюджете. Сложности в снижении инфляции могут возникнуть в результате повышения цен на импорт. Есть также угроза введения ответных мер со стороны других стран, что может спровоцировать рецессию в экономике Европы или даже Китая.
Стоит понимать, что применение экономических инструментов в мирное время, сильно отличается от работы с ними под давлением различных обстоятельств. Трамп, похоже, инициирует введение тарифов не случайно, а связывая их с требованиями по принудительному закупу американских товаров на всю сумму, доступную у торговых партнеров. В таком случае, возможно, торговый баланс Соединенных Штатов действительно немного улучшится, а государственный долг может начать снижаться — что, в свою очередь, вполне устроит президента. Отчасти это уже работает в отношениях с некоторыми странами, такими как Саудовская Аравия.
По сути, меры Трампа могут привести к фактической долларизации экономик подконтрольных Соединенным Штатам государств. Если им придется закупать американское оружие, нефть и газ на сотни миллиардов долларов, то эти деньги придется сначала как-то найти. Такой сценарий может возродить практику распыления американской внутренней инфляции по всему миру, открывая новые горизонты.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что план Трампа представляет собой серьезный риск. Если среди его союзников возникнет стойкая оппозиция к его стратегии, это может закончиться катастрофой с громкими последствиями.