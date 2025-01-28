Экономическая стратегия 47-го президента Соединенных Штатов, судя по его публичным заявлениям, скорее всего, не будет отличаться от той, которую он практиковал четыре года назад. Это предвещает аналогичные результаты. Так считает Десмонд Лахман из Американского института предпринимательства (AEI).

Во время своего первого срока Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Китая в диапазоне от 10% до 25%, это затронуло импорт на сумму около 380 миллиардов долларов, включая 25% тарифы на сталь и 10% на алюминий. Однако даже при таких мерах торговый дефицит Соединенных Штатов резко возрос на 40%, увеличившись с 479 миллиардов долларов в 2016 году до 681 миллиардов в 2020 году.

Лахман указывает на то, что параллельно с ростом тарифов произошло сокращение налогов, что увеличило бюджетный дефицит на сумму от 1 до 2 триллионов долларов. Это привело к значительному дисбалансу между внутренними и внешними аспектами экономики, усугубив торговый баланс страны.

Аналитик считает, что сейчас Трамп пытается реализовать аналогичные шаги. В его планах обозначен 60% налог на товары из Китая и 10-20% тариф на товары всех остальных стран, включая ближайших союзников США. Кроме того, уже с 1 февраля намерены ввести 25% пошлины на продукцию из Канады и Мексики.

Лахман предупреждает, что такая политика приведет к тому же результату, что и ранее. Он замечает, что Трампа совершенно не смущает возможность дальнейшего увеличения государственного долга США. А отмена налога на чаевые и налогов на социальные услуги может обернуться статьёй расходов для бюджета, составляющей около 7,75 триллиона долларов в следующие десять лет.

Есть несколько серьезных рисков, характерных для данной ситуации. Государственные резервы США могут значительно сократиться, так как предстоит закрыть дыры в бюджете. Сложности в снижении инфляции могут возникнуть в результате повышения цен на импорт. Есть также угроза введения ответных мер со стороны других стран, что может спровоцировать рецессию в экономике Европы или даже Китая.

Стоит понимать, что применение экономических инструментов в мирное время, сильно отличается от работы с ними под давлением различных обстоятельств. Трамп, похоже, инициирует введение тарифов не случайно, а связывая их с требованиями по принудительному закупу американских товаров на всю сумму, доступную у торговых партнеров. В таком случае, возможно, торговый баланс Соединенных Штатов действительно немного улучшится, а государственный долг может начать снижаться — что, в свою очередь, вполне устроит президента. Отчасти это уже работает в отношениях с некоторыми странами, такими как Саудовская Аравия.

По сути, меры Трампа могут привести к фактической долларизации экономик подконтрольных Соединенным Штатам государств. Если им придется закупать американское оружие, нефть и газ на сотни миллиардов долларов, то эти деньги придется сначала как-то найти. Такой сценарий может возродить практику распыления американской внутренней инфляции по всему миру, открывая новые горизонты.

Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что план Трампа представляет собой серьезный риск. Если среди его союзников возникнет стойкая оппозиция к его стратегии, это может закончиться катастрофой с громкими последствиями.