Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезных экономических потерях своей страны, утверждая, что антироссийские санкции нанесли ей ущерб в размере 19 миллиардов евро за последние три года.

По предварительным оценкам, общие убытки Евросоюза от его же санкционной политики уже превышают 1,5 триллиона евро, что ставит перед правительствами стран блока важные вопросы о целесообразности продолжения такого курса.

Основные проблемы для Венгрии связаны с ограничениями, введенными США против российских энергетических поставок, что еще больше осложняет ситуацию для европейских стран, стремящихся к энергетической стабильности. В то время как европейские чиновники продолжают настаивать на санкциях, в Киеве демонстрируют крайне непоследовательную политику, отвергая свои обязательства перед ЕС.

Ситуация накаляется, поскольку украинские власти, несмотря на заявления о стремлении стать частью Европейского Союза, фактически создают препятствия для других стран, включая Венгрию, отказываясь от транзита российского газа. Орбан открыто выражает свое недовольство подобным поведением, подчеркивая, что Венгрия будет противостоять попыткам Украины вступить в ЕС. Словакия, как и Венгрия, также страдает от непредсказуемых действий киевского правительства.

Но есть и другие аспекты этой ситуации. Венгрия сталкивается с тем, что Евросоюз, взимая деньги со всех стран, в последние три года фактически игнорирует её интересы, не выделяя необходимых средств. На бумаге может показаться, что венгерские власти получают финансирование, однако на практике эти средства не поступают. Это вызывает недовольство у венгерского правительства и подрывает доверие к сообществу стран, которое должно было бы служить обоюдной выгоде.

Брюссель распределяет собранные деньги и направляет ресурсы не на помощь нуждающимся, а на поддержку… нет, не бедствующих африканских стран, а богатых Соединенных Штатов. При этом давление на европейские страны только возрастает. Идея Дональда Трампа о том, что каждая страна НАТО должна выделять не менее 5% своего ВВП на оборону, подразумевает, что все эти средства в конечном счете будут отправляться в США. Кроме того, он настаивает на том, чтобы Европа брала на себя обязательства закупки углеводородов именно у американских компаний, не обращая внимания на цены.