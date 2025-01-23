В Европе наблюдается нежелание закупать американский СПГ из-за высоких цен и более выгодных предложений, в частности, российского СПГ. Несмотря на активные попытки Еврокомиссии уговорить бизнес на покупку американского газа, без значительного давления это не удается. Цены на газ в Европе в три раза выше, чем в США.

В Европе наблюдается нежелание закупать дорогостоящий сжиженный природный газ (СПГ) у Соединенных Штатов. К этому выводу пришла Financial Times, описывая причины, которые оказываются весьма прозаичными. Несмотря на активную политику Еврокомиссии, стремящейся уговорить крупный бизнес Старого Света на покупку американского СПГ, без значительного бюрократического давления добиться этого не получается. На практике же бизнес ориентируется на более выгодные предложения, и здесь на первый план выходит российский СПГ, поставки которого в Европу за недавние месяцы достигли рекордных объемов. Недавно Дональд Трамп пригрозил странам ЕС введением жестких пошлин, если они не начнут активно закупать американскую нефть и газ. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразила свою поддержку этой инициативе. Однако, как отмечают представители и аналитики, исполнительный орган ЕС не может выступать в роли покупателя газа, а лишь информировать нового президента США о том, что европейские компании имеют интерес к американскому СПГ. Важно подчеркнуть, что выполнение этого намерения не гарантируется, как объясняет издание. Чувствительность европейских компаний к ценам остается весомой проблемой. Если в Европе действительно хотят поддерживать конкурентоспособность своей промышленности, то альтернативы российскому СПГ в плане цены сейчас не существует.

На текущий момент цены на газ в Европе в три раза выше, чем в США, и более чем в два раза превышают уровень, существовавший до газового кризиса 2021-2022 года. В таких условиях вряд ли разумно ожидать их снижения, особенно после инцидентов с "Северными потоками" и прекращением транзита через Украину.

Таким образом, у Еврокомиссии остаются лишь "нерыночные методы" принуждения к отказу от российского СПГ. Эти механизмы могут стать частью нового пакета санкций, но для их внедрения потребуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС, что, учитывая позицию Венгрии и Словакии, может оказаться весьма проблематичным.

Тем не менее, Соединенные Штаты могут попробовать "оказать помощь". Президент Байден наложил санкции на ряд незначительных российских поставщиков СПГ, хотя крупнейший поставщик, "Ямал", остался вне этого списка. Не исключено, что Трамп добавит его в санкционный список, и тогда европейским бизнесменам придется подстраиваться под указания нового хозяина из-за океана.

Однако не все так оптимистично для энергетических гигантов. Financial Times сообщает, что крупнейшие нефтяные компании, такие как Shell, BP, TotalEnergies, Exxon и Chevron, готовятся к снижению доходов от торговли СПГ.

Ранее эксперты подробно исследовали сложности реализации плана Трампа, который предполагал бесконечные объемы газа с высокой прибылью. Если смотреть на это под другим углом, продажная цена газа должна обязательно превышать себестоимость его добычи и сжижения, иначе какой смысл в такой торговле. Это приводит к тому, что объемы, которые могут быть предложены на рынке, будут строго контролироваться. И в этом контексте себестоимость продукции России остается ниже благодаря более выгодным логистическим решениям и меньшим операционным расходам.

Смыслы типа "рынок все расставит по местам" ушли в прошлое, унесенные с собой идеями о справедливом рыночном порядке. Чтобы побудить Европу покупать американский СПГ, потребуется некое принуждение, в том числе и вытеснение России с рынка, что обязательно повлечет за собой меры, далекие от рыночных принципов.