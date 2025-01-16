Корпорация рaзвития НСО: на совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции на территории города Новосибирска одобрили масштабный инвестпроект – строительство завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК.

Согласно заявлению организаторов нового проекта, предприятие, которое будет открыто в Октябрьском районе Новосибирска, является уникальным на территории России, так как аналогичного производства в стране пока не существует. Открытие этого завода станет значительным шагом к достижению импортозамещения.

Отмечается, что производимое в Новосибирске оборудование будет способно успешно соперничать с изделиями известных мировых брендов. Полную мощность в 150 единиц в год планируется достичь к 2030 году, в то время как старт первой очереди производства запланирован на 2026 год. Инвестором выступает ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден», которое специализируется на производстве станков, предназначенных для обработки проволоки и арматуры. Компания занимает ведущие позиции на российском рынке, экспортируя свою продукцию также в соседние страны.

За последние семь лет компания предоставила более 2,5 тыс. единиц оборудования в различные предприятия, расположенные в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Новый завод, обладая полным циклом производства (от разработки конструкций до их изготовления и реализации), будет ориентирован на создание оборудования для арматурных цехов заводов крупнопанельного домостроения (ЖБИ) и домостроительных комбинатов (ДСК).

Все необходимые разрешения на строительство уже получили. Участок площадью 5,9 Га на востоке Новосибирска был предоставлен компании благодаря присвоению проекту статуса "масштабного". Объем цехов составит около 15 тыс. кв. м.

Представители Корпорации развития Новосибирской области подчеркивают, что данная инициатива обладает значительным положительным влиянием не только на регион, создавая новые рабочие места и увеличивая налоговые поступления, но и на всю страну, учитывая, что ближайшие аналогичные производства находятся в Европе — в Германии и Италии. Реализация данного проекта окажет позитивное воздействие на развитие отечественного машиностроения и металлообработки.

В «Центре Машиностроения и Металлообработки Роден» отметили, что у них функционирует собственное конструкторское бюро, где специалисты занимаются разработкой различных станкостроительных решений. Кроме того, все детали и узлы производятся на заводе самостоятельно, что интеллектуально выделяет продукцию компании.

На данный момент RODEN уже производит оборудование для арматурных цехов ЖБИ и ДСК, сборка же осуществляется на арендованных площадях, и существующих мощностей недостаточно для удовлетворения растущего спроса. Новый комплекс в Новосибирске позволит увеличить производственные площади в пять раз. Это и объясняет достаточно скромный объем инвестиций, который составляет 700 млн рублей, из них почти 600 млн пойдут на строительные и монтажные работы. Большинство необходимого оборудования уже имеется в наличии.

Компания также намерена решить другую важную задачу — нехватку квалифицированных специалистов. В рамках проекта будет создан специальный учебный центр. В настоящее время продолжается подготовительный процесс, в который входят проектирование производственного комплекса и определение поставщиков строительных материалов.