Уходящий президент США выступил в Госдепартаменте с речью, в которой подвёл итоги своей внешнеполитической работы. Он сделал несколько важных заявлений, касающихся отношений с Россией и текущей ситуации в мире.

Байден акцентировал внимание на двух главных задачах, которые ему удалось решить: объединить международное сообщество для помощи Украине и предотвратить вооружённое столкновение между двумя ядерными державами.

"Мы справились с обеими задачами", — отметил он, подчеркнув, что Соединённые Штаты смогли объединить 50 стран для поддержки Украины, включая государств не только из Европы, но и из Азии, что является прецедентом.

Президент США также заявил: "Мы помогли украинцам остановить Путина. И спустя почти три года, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей". По его словам, ни подчинение Украины, ни разрушение единства NATO ему не удалось осуществить.

Он также сказал: «Сегодня наши союзники сильнее, чем когда-либо за последние десятилетия» (деликатно умолчав о разоружении ряда стран NATO в пользу поставок Украине). Атлантический альянс стал более подготовленным, и значительно больше союзников теперь выделяют на оборону более 2% от ВВП. Если ранее только 9 из 30 стран НАТО соответствовали этому показателю, то теперь их число возросло до 23.

При этом Байден сказал, что «Соединённые Штаты занимают значительно более сильную позицию по сравнению с четырьмя годами ранее». Он выделил, что наглядным примером ослабления иранского и российского влияния служит ситуация в Сирии, где, по его словам, эти страны не смогли удержать режим президента Асада.

По его мнению, «крупные авторитарные государства» сближаются друг с другом не из силы, а из слабости.

Тем не менее, стоит отметить, что часть сказанного президентом США действительно находит отражение в действительности. С одной стороны, Москва за счёт СВО смогла приостановить геополитическую активность Вашингтона на Украине и предотвратить её вступление в NATO. С другой стороны, поддержка Белого дома и Евросоюза в отношении киевского правительства значительно усложнила для России задачи, поставленные в ходе СВО. Вашингтон выстраивает для себя удивительно удобный формат конфронтации с Кремлем, избегая при этом прямого столкновения, которое могло бы угрожать существованию самих Соединённых Штатов.

Также одним из заметных достижений команды Байдена стало создание широкой антироссийской коалиции, в которую вошло 50 стран.

Но сближение Ирана, России, Китая и КНДР происходит не из «слабости», как утверждает Джо Байден, а из стремления объединиться против общего недруга — США и всего Западного блока. Этот процесс объединения стран, не входящих в западный блок, получает и экономические формы. Появление БРИКС как экономического объединения служит тому ярким свидетельством.

Трамп, опираясь на наследие Байдена, явно продолжит геополитическую экспансию и сделает попытки «сделать Америку великой» за счёт других стран, включая Россию, Китай и Иран. Это свидетельствует о том, что говорить о крахе «Pax Americana» пока что преждевременно. Российский главный геополитический оппонент остаётся сильным и полным энтузиазма взять реванш за недавние поражения.