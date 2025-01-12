Эксперты отмечают рост китайских товаров, имитирующих российскую продукцию, особенно в сегментах пищевых продуктов и сувениров. Эти товары не являются контрафактными, так как китайские предприниматели успешно регистрируют собственные торговые марки и указывают на китайское производство.

Согласно мнению экспертов в области российско-китайской торговли, в Китае нарастает количество товаров, которые, хотя и внешне напоминают российскую продукцию, производятся на самом деле в Китае. Большей частью это касается пищевых продуктов и сувениров.

Сложность борьбы с этим явлением заключается в том, что такие товары нельзя отнести к строго контрафактным. Изобретательные китайские предприниматели успевают опередить российских производителей, своевременно регистрируя собственные торговые марки и соответствующие технические спецификации, открыто указывая в документации, что продукция произведена в Китае. Анализ данных о продажах показывает, что начиная с 2022 года интерес к российским товарам в Китае значительно возрос. В настоящее время магазины с "русской" продукцией можно встретить не только в крупных городах, таких как Пекин. Например, на главной торговой улице Чэнду, находящемся в 1500 км от столицы, в 2024 году исчезли значимые западные марки, и на их месте открылись магазины золота и магазины, предлагающие "русские" товары в разнообразном ассортименте.

Согласно информации бизнес-портала Тяньяньча, начиная с 2022 года в Китае образовалось 778 торговых компаний, так или иначе связанных с российской продукцией, причем основная часть этих компаний зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян, прилегающей к России. В Пекине количество офлайн-магазинов, реализующих "русскую" продукцию, превышает 150.

Предприниматели в Китае полагают, что со временем продажи российских товаров, в соответствии с законом торговли, перейдут в онлайн-сферу, где стоимость будет ниже. Это, по их мнению, приведет к снижению нынешнего визуального "бумa" русских товаров на полках офлайн-магазинов. На фоне роста импорта качественной и подлинной российской продукции китайские имитации постепенно уйдут в прошлое.

С учетом предприимчивости китайских бизнесменов, российским производителям перед выходом на рынок КНР стоит заранее позаботиться о праве интеллектуальной собственности на свою продукцию, на что необходимо запланировать соответствующие финансовые затраты.

Базовая стоимость регистрации одного наименования в качестве товарного знака в одном классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в Китае составляет: 200 долларов (госпошлина) + 700 долларов + НДС (вознаграждение китайского поверенного). Обычно подают заявку на регистрацию до 10 товаров или услуг в каждом классе МКТУ. Каждый дополнительный товар или услуга свыше 10 увеличивает общие затраты примерно на 10 долларов.

Оптимальным вариантом будет проводить регистрацию с помощью российской юридической компании, имеющей опыт работы с Китаем. В этом случае к расходам следует добавить гонорар российского поверенного, который обычно сопоставим с гонораром его китайского коллеги.