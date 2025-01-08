Строителям предстоит уложить более 1,5 км железнодорожного пути и 32 стрелочных перевода.

На одной из стратегически важных станций сети РЖД стартовал масштабный проект модернизации железнодорожной инфраструктуры, направленный на увеличение пропускной способности на данном участке Южно-Уральской железной дороги. В рамках этого амбициозного плана будет построен третий главный путь транзитного парка протяжённостью около 1,5 километров, а также установлены 32 новых стрелочных перевода. К тому же, планируется перенос ряда коммуникаций, включая теплосети и газопроводы. Не останутся без внимания и пассажирские платформы: они будут заменены на остановочных пунктах Льнокомбинат и 490 км.

Ст. Лоста к началу 1990-х превратилась в крупнейшую сортировочную и формировочную станцию на Южной железной дороге, находясь на пересечении четырёх основных направлений: на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Архангельск.

Сегодня через ст. Лоста проходит около 220 грузовых и пассажирских поездов. Каждый день станция обрабатывает свыше 3 тысяч вагонов. Новый проект модернизации, который планируется завершить к 2026 году, позволит разделить маршруты, идущие из Вологды на Данилов и Буй, что, в свою очередь, снизит нагрузку на сортировочную станцию и повысит эффективность грузоперевозок.