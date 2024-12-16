Об этом сообщила Бюшра Зейнеп Оздемир, научный сотрудник фонда SETA изданию Anadolu. По её словам, изменившаяся политическая ситуация в регионе открывает новые возможности для реализации этого проекта.

Турецкие СМИ вновь поднимают вопрос о строительстве газопровода, который должен соединить Катар с Европой. Этот проект в свое время стал одной из причин начала гражданского мятежа в Сирии: президент Асад отказался предоставить свою территорию для прокладки трубы, что в итоге привело к его свержению.

Тем не менее исторический контекст, в котором возникла эта идея 15 лет назад, кардинально отличается от нынешних политических и экономических реалий. Первое, что стоит отметить, — тогда этот газопровод рассматривался как инструмент, направленный против России, с основной целью — уменьшить зависимость европейских стран от природного газа, поступающего из нашей страны. Однако сейчас поставки российского газа в Европейский Союз значительно сократились и, согласно прогнозам, уже к 2025 году могут уменьшиться еще больше.

Во-вторых, на текущий момент ни США, ни Катар не проявляют интереса к этому проекту. Американские компании успешно поставляют в Европу свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ), и именно с ними будет вынужден соперничать газопровод, проходящий через Ближний Восток. Катар, в свою очередь, также не заинтересован в участии в рискованном и дорогостоящем строительстве, так как страна успешно наращивает мощности по производству СПГ и может поставлять его на международные рынки с минимальными рисками.

Третьим фактором является ситуация в Сирии, которая стремительно движется к затяжному и неконтролируемому хаосу, который может затронуть все в регионе. Газопровод в таких условиях выглядит предельно уязвимым: его могут атаковать любые вооруженные группировки, как организованно, так и спонтанно. Обеспечить безопасность вдоль всего маршрута представляется практически невозможным.

Получается, что сообщения о возобновлении обсуждений по газопроводу, похоже, являются всего лишь манипуляцией со стороны турецкой прессы, созданной для привлечения внимания и трафика. Целью этого информационного вброса, видимо, как раз и является получение притока читателей и зрителей, что им в значительной степени удалось.