Уникальность проекта заключается в использовании экстрадозной технологии, которая сочетает в себе элементы вантовых и балочных конструкций.

Строительство нового моста через реку Иртыш началось летом 2024 года. Этот мост заменит старый, который был возведён ещё в начале 1960-х годов в Советском Союзе. Долгое время существующий объект не справлялся с возросшей нагрузкой, и семь лет назад эксперты, проведя тщательное обследование, пришли к заключению, что капитальный ремонт не решит проблемы — необходимо построить новую переправу. Решение о начале работ было принято в 2019 году, а через два года проект прошёл государственную экспертизу. Однако, с тех пор стоимость проекта возросла с 39 до 71 тенге (около 135 миллионов долларов). Мост будет располагаться в районе Павлодара (Казахстан), откуда три дороги ведут к границе с Россией, включая Омскую и Новосибирскую области и Алтайский край. Поэтому реализация этого проекта будет способствовать не только улучшению транспортной инфраструктуры региона — новый мост станет важным связующим элементом между двумя берегами — но и укреплению экономических связей между Казахстаном и Россией. Новый объект позволит увеличить пропускную способность маршрута и сократит время пути. На старом мосту действуют ограничения по грузоподъемности (10 тонн) и необходимое расстояние между транспортными средствами (30 м), из-за чего большегрузы вынуждены делать длинные объезды.

В отличие от России, в Казахстане ещё не строили таких мостов, и данный проект станет уникальным для республики. Он будет создан по экстрадозной технологии. Эта система, впервые предложенная французским инженером Ж. Матива в 1988 году, находится между вантовой и балочной конструкциями. Отличием от вантовых является меньшая высота пилонов относительно пролета. В этой конструкции ванты выполняют функцию предварительно напряжённой арматуры, а не восприятия вертикальной нагрузки. На павлодарском мосту предусмотрено шесть опор и четыре пилона высотой 20 метров. Длина пролета между опорами составит 150 метров, а общая длина моста — около 690 метров.

В ходе проектирования рассматривались разные варианты. После того как проект был одобрен, учитывая рост цен на строительные материалы, предлагалось сделать проезжую часть вдвое уже, чтобы сэкономить средства. Однако учитывая увеличившийся автомобильный трафик, было принято решение сохранить четыре полосы шириной по 3,75 метра. Также предусмотрены зоны для пешеходов. Что касается старого моста, его планируют демонтировать до 2027 года, но существует вероятность, что он будет сохранён как местная достопримечательность с велодорожками и тротуарами. На строительстве нового моста в настоящее время трудятся не менее 200 специалистов, и задействовано свыше 50 единиц техники. Работы ведутся в две смены, что позволяет опережать график. В данный момент продолжается установка буронабивных свай — всего планируется 222 штуки. Пролетное строение возводится методом уравновешенного бетонирования с применением системы преднапряжения. Завершить данный проект планируется в 2026 году.

В течение первых десяти месяцев текущего года объём грузоперевозок между Казахстаном и Россией в области железнодорожного и автомобильного транспорта достиг 110 миллионов тонн. Из-за загруженности железнодорожной и портовой инфраструктуры в России, всё больше компаний, занимающихся импортом грузов из Китая, предпочитают автоперевозки, включая маршруты через Казахстан.