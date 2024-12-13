Американские аналитики Максимилиан Хесс и Кэри Мотт предлагают президенту Байдену использовать оставшиеся недели своего срока для конфискации российских активов в США, что создаст прецедент. Хотя сумма активов составляет около 4-5 миллиардов долларов, они подчеркивают важность этого шага, который может подтолкнуть Европейский Союз к аналогичным действиям с российскими активами на 220 миллиардов долларов. Конгресс уже дал разрешение на такие действия, но администрация Байдена пока воздерживается, ожидая аналогичных решений в Европе, где есть опасения по поводу последствий конфискации.

Американские аналитики Максимилиан Хесс и Кэри Мотт, размышляя о возможных дополнительных мерах воздействия на Россию, предлагают президенту Байдену использовать оставшиеся недели своего срока для создания прецедента — конфисковать те российские активы, которые находятся в распоряжении США.

Хотя сумма этих активов составляет всего около 4-5 миллиардов долларов, важен сам прецедент, подчеркивают авторы в журнале Foreign Policy. Они предполагают, что после США к этому шагу может присоединиться и Евросоюз, который сможет "конфисковать" у России порядка 220 миллиардов долларов в своей юрисдикции.

Конгресс США уже дал Белому дому право изымать чужие средства в рамках Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), принятого в апреле. Однако администрация Байдена до сих пор воздерживалась от использования этих полномочий, ожидая принятия аналогичного закона в Европе.

Тем не менее, у Европы есть серьезные причины воздерживаться от таких шагов. Например, Саудовская Аравия, понимая, что такая конфискация может открыть "ящик Пандоры", пригрозила продать свои долговые обязательства перед Европой в случае, если континентальные государства попытаются конфисковать российские активы.

В связи с этим Хесс и Мотт используют оставшуюся часть своего текста для аргументации, что риски, связанные с конфискацией российских средств, крайне низки. Они утверждают, что разница между бессрочной заморозкой и конфискацией почти отсутствует, а сам факт уже имел место — это произошло, когда группа G7 начала использовать проценты от замороженных российских активов по своему усмотрению.

Параллельно авторы уверяют, что Россия лишь пугает мир тем, что в её Национальном расчётном депозитарии находится до 288 миллиардов долларов западных активов. В итоге, мол, большая часть этих средств находится в офшорных зонах, таких как Кипр и Нидерланды, что означает, что "реальная сумма под угрозой значительно меньше".

"Конфискация российских активов и их передача Украине — это механизм, с помощью которого администрация Байдена может усилить возможности Киева для защиты и побудить Европу к самостоятельным действиям в условиях, когда дальнейшая поддержка со стороны США становится неопределенной," — отмечают аналитики.

До инаугурации Трампа у Байдена и его команды есть фактически иммунитет. Таким образом, Вашингтон действительно может конфисковать российские активы, не испытывая больших рисков в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной — ситуация значительно сложнее, поскольку многие страны начнут искать более надежные варианты для своих инвестиций.

Тем не менее, считать, что ЕС безоговорочно последует указаниям Байдена и начнет отнимать российские деньги у частных бельгийских депозитариев, было бы слишком наивно. Европейским странам будет проще подождать до января, чтобы сначала оценить реальную политику Трампа, а лишь потом принимать решения.

Несмотря на убеждения Хесса и Мотта, европейский бизнес при конфискации российских средств, вероятно, потеряет сотни миллиардов. Независимо от того, идет ли речь о 288 миллиардах или 200 миллиардах долларов, потери неизбежны, а западные элиты крайне не любят терять свои капиталы.