Главгосэкспертиза России: строительство автомобильной дороги общего пользования «п. Харп – Горнолыжный центр – МАС «Снежинка» пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и станет частью развития туристического кластера в ЯНАО.

Недалеко от Салехарда, в условиях вечной мерзлоты, скоро стартует строительство новой двухполосной автодороги, протяженностью 19 км, которая пройдет через 14 водных преград, включая реку Собь. Проект, стоимость которого превышает 11 миллиардов рублей, был одобрен соответствующими инстанциями. Осуществляться он будет в рамках государственно-частного партнерства. Дорога соединит поселок Харп, который относится к городскому округу Лабытнанги, с горнолыжным курортом «Рай-Из» и международной арктической станцией «Снежинка». Эта станция является уникальным проектом, который часто сравнивают с МКС, но расположенной за полярным кругом. Председатель правления Проектного офиса развития Арктики, Николай Доронин, отметил, что данная станция призвана создать комфортные условия для ученых из различных дисциплин, позволяя им проводить исследования в особых природно-климатических условиях.

Станция «Снежинка» является экспериментальной и полностью автономной, функционируя на основе возобновляемых источников энергии. Она демонстрирует, как удаленные населенные пункты в этом регионе могут обеспечивать себя и быть независимыми от углеродных источников энергии.

Строящаяся дорога станет важной частью развивающегося туристического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе на территории природного парка «Ингилор». На склонах горного массива Рай-Из планируется обустройство четырнадцати лыжных трасс с двумя подъемниками и просторным павильоном для отдыха посетителей. В рамках комплексного проекта также будут возведены гостиничный комплекс, веревочный парк, школа зимних видов спорта, спа-центр, экстремальный аттракцион Zip Lining и другие объекты. Благодаря уникальному климату Полярного Урала, сезон катания на лыжах здесь продлится с октября по июнь.

Этот проект уже называют одним из самых амбициозных туристических инвестиционных инициатив в России. Его реализацию планируется завершить до конца текущего десятилетия, а работы по строительству дороги должны начаться в ближайшее время. Подготовительные мероприятия уже начались, и общая продолжительность проекта составит 2,5 года. Работы ведутся в рамках соглашения между правительством округа и компанией ООО «Полярная магистраль», которая является совместным предприятием, входящим в состав Газпромбанка и ООО «Дорожное строительство». Данное соглашение было подписано в декабре 2023 года. Новая трасса станет продолжением дороги Салехард – Харп, длина которой составляет 56 км. Основной проблемой этой дороги остается отсутствие моста через реку Обь. Вопрос о строительстве капитальной переправы обсуждается уже довольно долго, но точные сроки начала работ пока не известны. Весной 2024 года власти заявили, что не могут предоставить даже ориентировочные даты начала работ. Предполагается, что длина моста составит около 2,5 км, а он будет совмещенным для автомобильного и железнодорожного сообщения. Оценочная стоимость проекта моста составляет примерно 150 миллиардов рублей, и если строительство начнется позже 2027 года, сумма увеличится более чем на 30 миллиардов рублей.