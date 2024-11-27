Победа Дональда Трампа на выборах в США привела к значительным изменениям в политической обстановке в Европе, изменив статус Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана. Ранее считавшийся «нерукопожатным», Орбан теперь становится более приемлемым фигурой на фоне неопределенности в поддержке Украины и пересмотра санкций против России.

Триумф Дональда Трампа на выборах в США стал отправной точкой для заметных изменений в политической ситуации в Европе. Политический статус премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее считался «нерукопожатным» правым политиком в Европейском Союзе, резко изменился. В администрации президента Джо Байдена Орбана называли диктатором, но теперь его позиция стала более приемлемой.

Через несколько дней после выборов в США в Будапеште прошел неформальный саммит ЕС, который изначально многие лидеры Европы планировали проигнорировать. В конечном итоге они решили собраться для обсуждения будущего Союза при президентстве Трампа, и, конечно, Орбан оказался в центре обсуждений. Он указал на неопределенность в вопросе поддержки Украины и заявил, что европейские страны становятся менее склонными предоставлять военную помощь, поскольку не понимают конечные цели этой помощи. Также он подчеркнул необходимость пересмотра санкций против российских поставок энергоресурсов. Хотя слова Орбана не обязательно подлежат немедленному исполнению, тот факт, что он не столкнулся с жесткой критикой со стороны Еврокомиссии, как это было раньше, указывает на изменение в позициях европейских элит.

Интересный момент произошел с канцлером Германии Олафом Шольцем, который уже 10 ноября позвонил Трампу. На следующий день в немецких СМИ появилась информация о подготовке новых парламентских выборов в Германии. Эта информация позже подтвердилась: 18 декабря Шольц собирается вынести на обсуждение в Бундестаг вопрос о вотуме доверия коалиционному правительству, который, скорее всего, будет провален, что обернется новыми выборами в парламент 23 февраля 2025 года.

Сразу после этого состоялся очередной звонок Шольца президенту России Владимиру Путину, и все эти события связаны между собой. Заявления Трампа о желании закончить конфликт в Украине могут серьёзно изменить подход европейских элит к поддержанию конфронтации с Россией, что, в свою очередь, идет в разрез с мнением избирателей.

Теперь элитам в Европе придется подстраиваться под новую политику США. Объяснять ухудшение уровня жизни граждан исключительно необходимостью поддержки Украины станет гораздо сложнее. В этом свете комментарии польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Трамп связан с российскими спецслужбами, теперь выглядят абсолютно неуместными. Когда польская журналистка напомнила ему об этих высказываниях после победы Трампа, Туск утверждал, что «такого никогда не говорил».

События первого срока президентства Трампа оставили отпечаток на сознании европейских лидеров, многие из которых теперь понимают, что «Трамповский Вашингтон» может ввести новые таможенные пошлины на товары из их стран. Трамп уже упоминал о возможности 20% пошлин на всю продукцию из Европы.

Еще восемь лет назад США начали сокращать свое военное присутствие в Европе, что вызвало обсуждение среди европейских политиков о создании полноценной европейской армии и увеличении военных расходов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон стал одним из инициаторов этой идеи и вновь заявил о необходимости, чтобы европейские страны не продолжали делегировать вопросы безопасности США. Он предложил начать совместные действия после победы Трампа, чтобы избежать ситуации, когда каждый сам за себя. На этот раз Трамп, похоже, стремится осуществить свои прагматичные планы, уже встретившись с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и подтвердив приверженность к альянсу. Европейские страны готовятся к активной милитаризации, но их военно-промышленный комплекс не способен удовлетворить растущие потребности на фоне нагнетаемой истерии и страха перед Россией.

Заказы на военную продукцию текут в США, и Трамп, скорее всего, не станет сокращать этот поток резкими заявлениями. США намерены постепенно усиливать свое влияние в Европе, оставляя европейцев в экономической зависимости.