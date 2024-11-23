В 100 км к югу от Новосибирска началось развитие крупнейшего антрацитового месторождения в России, с инвестициями свыше 133 миллиардов рублей. Компания «Коулстар» планирует построить современную обогатительную фабрику и необходимую инфраструктуру, включая подъездные железнодорожные пути и погрузочные станции.

В ноябре 2024 года на расстоянии около 100 км к югу от Новосибирска стартовали работы по разработке крупнейшего антрацитового месторождения в России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на генерального директора ООО «Разрез Богатырь» Владимира Душенко, который представляет компанию «Коулстар». Ожидается, что инвестиции в данный проект превысят 133 миллиарда рублей. В рамках программы планируется построить современную обогатительную фабрику замкнутого цикла с закрытыми складами.

На текущий момент завершается строительство подъездных железнодорожных путей, которые будут соединены с путями общего пользования на станции Дорогино Западно-Сибирской железной дороги. Также возводятся две погрузочные станции и другая сопутствующая инфраструктура. Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию. В дополнение к этому запланирована реконструкция электрических подстанций в Искитимском и Черепановском районах, а также обновление линий электропередачи. По планам, до конца 2024 года предполагается отгрузка 50 тысяч тонн угля, несмотря на то, что еще в августе назывались более амбициозные цифры — 150 тысяч тонн. Изначально дочерняя компания «Коулстара» планировала начать разработку через два года после получения лицензии в 2021-м, но сроки были пересмотрены. Месторождение содержит не менее 300 миллионов тонн угля высококачественных марок, а прогнозные ресурсы оцениваются в 2,4 миллиарда тонн. Площадь угольного участка, расположенного в Горловском угольном бассейне, составляет свыше 300 квадратных километров.

Проект предполагает создание около 5 тысяч новых рабочих мест. Регион сможет получить дополнительные бюджетные поступления — порядка 8 миллиардов рублей в год, из которых 12 миллиардов направляется в федеральный бюджет. Местные жители надеются, что некоторые из поселков смогут восстановить свою жизнь благодаря этому проекту. Однако не все жители поддерживают идею создания крупного предприятия, считая, что добыча угля негативно скажется на экологии региона.

Интересно, что несколько лет назад против этой инициативы выступал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который подчеркивал, что инвесторы не смогут рассчитывать на поддержку, пока не начнут работы по рекультивации истощенных участков. В компании «Коулстар» заявляют, что планируют использовать «зеленые технологии» при добыче угля. Кроме того, предполагается установка высоких ветрозащитных экранов, что должно помочь минимизировать экологическую нагрузку на окружающую среду.

Эффективность развития месторождения во многом зависит от возможностей существующей транспортной инфраструктуры. Заявляется, что если в ближайшее время удастся увеличить объемы грузоперевозок по железной дороге в восточном направлении, новое предприятие сможет выйти на полную мощность быстрее. В этом году стоит отметить, что в Новосибирской области наблюдается рост угледобычи, однако же, согласно заявлениям отправителей, все еще существуют ограничения на вывоз ископаемого топлива по железной магистрали. «Коулстар» также планирует организовать транспортировку угля водным путем. Для этого будет построено не менее пяти специализированных судов, что должно дополнительно усилить логистические возможности компании.