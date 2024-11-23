Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
В 100 км к югу от Новосибирска началось развитие крупнейшего антрацитового месторождения в России, с инвестициями свыше 133 миллиардов рублей. Компания «Коулстар» планирует построить современную обогатительную фабрику и необходимую инфраструктуру, включая подъездные железнодорожные пути и погрузочные станции.

В ноябре 2024 года на расстоянии около 100 км к югу от Новосибирска стартовали работы по разработке крупнейшего антрацитового месторождения в России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на генерального директора ООО «Разрез Богатырь» Владимира Душенко, который представляет компанию «Коулстар». Ожидается, что инвестиции в данный проект превысят 133 миллиарда рублей. В рамках программы планируется построить современную обогатительную фабрику замкнутого цикла с закрытыми складами.

На текущий момент завершается строительство подъездных железнодорожных путей, которые будут соединены с путями общего пользования на станции Дорогино Западно-Сибирской железной дороги. Также возводятся две погрузочные станции и другая сопутствующая инфраструктура. Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию. В дополнение к этому запланирована реконструкция электрических подстанций в Искитимском и Черепановском районах, а также обновление линий электропередачи.По планам, до конца 2024 года предполагается отгрузка 50 тысяч тонн угля, несмотря на то, что еще в августе назывались более амбициозные цифры — 150 тысяч тонн. Изначально дочерняя компания «Коулстара» планировала начать разработку через два года после получения лицензии в 2021-м, но сроки были пересмотрены. Месторождение содержит не менее 300 миллионов тонн угля высококачественных марок, а прогнозные ресурсы оцениваются в 2,4 миллиарда тонн. Площадь угольного участка, расположенного в Горловском угольном бассейне, составляет свыше 300 квадратных километров.

Проект предполагает создание около 5 тысяч новых рабочих мест. Регион сможет получить дополнительные бюджетные поступления — порядка 8 миллиардов рублей в год, из которых 12 миллиардов направляется в федеральный бюджет. Местные жители надеются, что некоторые из поселков смогут восстановить свою жизнь благодаря этому проекту. Однако не все жители поддерживают идею создания крупного предприятия, считая, что добыча угля негативно скажется на экологии региона.

Интересно, что несколько лет назад против этой инициативы выступал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который подчеркивал, что инвесторы не смогут рассчитывать на поддержку, пока не начнут работы по рекультивации истощенных участков. В компании «Коулстар» заявляют, что планируют использовать «зеленые технологии» при добыче угля. Кроме того, предполагается установка высоких ветрозащитных экранов, что должно помочь минимизировать экологическую нагрузку на окружающую среду.

Эффективность развития месторождения во многом зависит от возможностей существующей транспортной инфраструктуры. Заявляется, что если в ближайшее время удастся увеличить объемы грузоперевозок по железной дороге в восточном направлении, новое предприятие сможет выйти на полную мощность быстрее. В этом году стоит отметить, что в Новосибирской области наблюдается рост угледобычи, однако же, согласно заявлениям отправителей, все еще существуют ограничения на вывоз ископаемого топлива по железной магистрали. «Коулстар» также планирует организовать транспортировку угля водным путем. Для этого будет построено не менее пяти специализированных судов, что должно дополнительно усилить логистические возможности компании.

#новости #рабочие места #строительство дорог #новосибирск #строительство завода #добыча угля #дорогино #‎новосибирская область #разрез богатырь
+
Написать комментарий (0)
Ракета Х-38 укрепляет возможности ВКС России в точном поражении целей
На Багамах тигровая акула проглотила iPhone с включенной видеокамерой
Дональд Трамп собирается снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
49
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
11
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
3
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
5
Власти США согласовали выделение $1,5 млрд субсидий для GlobalFoundries
1
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
3
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
10
Эксперты советуют не покупать iPhone сейчас, а подождать следующего года
3
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
2
США побили рекорд по созданию самого мощного компьютера в мире
1
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
6
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
6
Россия планирует построить новую железную дорогу от своей границы до Персидского залива
+
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
17
В России разрабатывают новый широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35
4
Fold 7 Variant (Triple): тройной складной телефон от Samsung ожидается в 2025 году
+
Mercedes-Benz будет ежегодно сокращать расходы на миллиарды евро в течение следующих нескольких лет
+
Sony Xperia 1 VI получает первое крупное обновление до Android 15
+

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
1
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
40
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
9
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
147
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
36
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
56
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
15

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:37
Ну хотеть можно многого. Сейчас, слава богу, не 1991 год. ОПЕК к сша относится скорее отрицательно. А без ОПЕК вряд ли получится так просто цены на нефть опускать.
Дональд Трамп собирается снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель
Кирилл Стаканов
06:33
origins не такой стоящий, остальное неплохо, особенно рдр 2
Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз
Кирилл Стаканов
06:32
кринж
Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз
AntonHT
06:28
посмотрев ролик геймплея, складывается ощущение что графика так и осталась на уровне 15 лет назад, и ощущение что движек тот же
STALKER 2 на процессоре Ryzen 7 9800X3D с трудом выдаёт средние 100 FPS в разрешении 1080p
AntonHT
06:27
нет, дороже будет раза в 2, так как увеличение сложностей с получением годных чипов растет в геометрической прогрессии.
Графический кристалл GB202 в видеокарте RTX 5090 на 20% больше, чем AD102
AntonHT
06:18
Статья писалась примерно так, нашел в сети скрины с ошибками, добавил немного ошибок своих кривых рук + фото убогово корпуса, все это залил поносом из слов, и вуаля, статья для помойки оверклокерс гот...
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Skyten
06:05
https://www.drive2.ru/b/644509528020248324/
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
Андрей Горбачёв
06:01
"Всем привет. С вами Zero" Кто кто?
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
Андрей Лазаренко
05:58
Какая разница как эта штука называется? Им нравится смаковать странные русские слова выбранные для смертельных средств поражения: то Новичок, то Орешник? Хоть "кабздешник" - тут важно не название, а е...
 FT: По Днепру вчера ударила ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник"
deema35
05:46
Но с другой стороны нужно постоянно помнить когда заканчивается беспроцентный период, просыпаясь в холодном поту от кошмаров в которых ты об этом сроке забыл и уже накапало миллион процентов сверху.
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем