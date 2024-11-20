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gotreksson
В Якутии открыли 55-ю по счёту мостовую переправу за последние шесть лет, общей длиной 1 километр
В Мирнинском районе Якутии, открыли движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге «Анабар».

Отсутствие стабильной транспортной инфраструктуры в течение многих лет остается одной из главных проблем самого крупного субъекта Российской Федерации, который также является самой обширной административно-территориальной единицей в мире. Это, безусловно, отражается на социально-экономическом развитии региона. Тем не менее, в последние годы сделано значительное продвижение в этом направлении. Например, начиная с 2018 года, в Якутии было построено около 2,7 тысячи километров федеральных, региональных и местных автодорог, а также возведено 55 новых мостов. Один из таких мостов был торжественно открыт в середине ноября 2024 года на региональной трассе «Анабар», проходящей через Мирнинский район. Этот объект был построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с выделением около полумиллиарда рублей. Длина перехода через реку Чуоналыр, включая подходы, превысила километр, а сама основная конструкция над водоемом составила 80 метров.

Данный проект был реализован в очень сжатые сроки, несмотря на сложности, возникшие в процессе его реализации. В частности, в ходе строительных работ потребовалось сменить подрядчика по определённым причинам.

Этот мост является ключевым элементом транспортной сети между городами Мирный и Удачный, обеспечивая доступ к Анабарскому и Оленекскому районам. Открытие нового объекта также окажет положительное влияние на деятельность акционерной компании «АЛРОСА» и будет способствовать развитию туризма в этом районе республики, ведь он открывает доступ к лыжным трассам и уникальным природным достопримечательностям. Дорога «Анабар» представляет собой важнейшая транспортная магистраль для северного сектора Мирнинского района.

На данный момент самым значимым проектом в Якутии является строительство Ленского моста. До конца текущего года планируется забетонировать порядка 50 свай, для каждой из которых необходимо около 20 кубических метров бетона. Работы ведутся при активном участии отечественных специалистов в две смены. В проекте сейчас задействовано около 90 человек и 60 единиц техники, а в пиковые моменты количество работников может превысить 2,5 тысячи.

Учитывая особенности местного климата, геологии и гидрологии, этот проект является уникальным. Аналогичные конструкции в условиях вечной мерзлоты еще не возводились. Вопрос о необходимости строительства моста в районе Якутска поднимался еще со времен Советского Союза, но его реализация постоянно откладывалась по множеству причин, о которых мы ранее подробно информировали. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Летом следующего года планируется начать сооружение коффердамов — временных водонепроницаемых конструкций, которые устанавливаются в воде для выполнения инженерных работ. Также продолжится возведение свай и опор, а также строительство подходов к мосту. Подрядчиком этого важного проекта выступает Группа «ВИС». Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Как отметил Михаил Белоусов, основатель Группы компаний «Маршал» и «Академии логистики», этот мост жизненно необходим для обеспечения надежного снабжения Якутска, особенно в период ледохода и ледостава, когда левый берег Лены оказывается практически изолированным.

Открытие этого мостового перехода обеспечит круглогодичную связь столицы республики с левобережной частью и железнодорожной сетью России, соединяя федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Это, в свою очередь, создаст условия для непрерывного наземного сообщения между Республикой Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем. Кроме того, как указал эксперт, строительство моста будет способствовать развитию угольной отрасли в Центральной Якутии, что позволит увеличить добычу на Кангаласском разрезе на 150 тысяч тонн.

#новости #строительство мостов #якутия #амурская область #иркутская область #магаданская область #алроса #ленский мост #инженерный проект
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