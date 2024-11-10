Ожидается, что новинка, которая будет представлена на выставке «Комтранс» в декабре, станет серьезным игроком в сегменте тяжелых внедорожников благодаря высокой степени локализации и использованию отечественных компонентов.

В Санкт-Петербурге на производственной площадке, ранее известной как завод по сборке грузовиков MAN, начинается новая глава в автомобильной индустрии. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», ожидается, что премьера новинки пройдет на выставке «Комтранс» в декабре, и она может привести к настоящей революции в сегменте тяжелых внедорожников.

Главной отличительной чертой нового грузовика станет его высокая степень локализации. Завод «Романов» намерен запустить производство на базе отечественных компонентов, что особенно актуально в современных условиях. По словам эксперта Алексея Кованова, за разработкой автомобиля стоит концерн «Алмаз-Антей», который два года назад решил развивать не только военное, но и гражданское автомобильное направление. В результате мы можем ожидать появление сверхвыносливой лонжеронной рамы, способной выдерживать серьезные нагрузки. Кроме того, под капотом новой модели окажется дизельный двигатель от Ярославского моторного завода, который будет сочетаться с 9-ступенчатой коробкой передач того же производителя. Раздаточная коробка и мосты также будут отечественного производства, а независимая пружинная подвеска обещает повысить комфорт при эксплуатации.

Тем не менее эксперты выражают определенные опасения по поводу качества сборки и общей надежности нового грузовика. Алексей Кованов указывает на то, что на предыдущих выставках, таких как «Армия», многие машины вызвали вопросы к качеству выполнения узлов и агрегатов, что не добавляет уверенности покупателям. Конкуренция в сегменте грузовиков остается серьезной, и заводу «Романов» необходимо зарекомендовать себя на рынке, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.

Время покажет, сумеет ли «Романов» стать новатором в грузовом сегменте и достойно ли ответить на вызовы, стоящие перед ним. На выставке «Комтранс» этот автомобиль получит свой первый шанс блеснуть перед широкой аудиторией.