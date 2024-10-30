В тракторе установлен новый двигатель Weichai WP12 мощностью 430 л.с., который улучшил производительность и снизил расход топлива. Также расширены возможности гидравлической системы (260 л/мин), улучшено управление и комфорт оператора, включая электроуправление и современное кресло. Новый трактор проще обслуживать благодаря удобному доступу ко всем узлам, а с августа 2024 года будет доступен вал отбора мощности (ВОМ) для расширения функциональности.

Ростсельмаш в текущем году открыл новый тракторный завод, который имеет впечатляющие масштабы и был построен с нуля. Этот современный производственный комплекс способен выпускать до 5000 единиц техники в год. Официальное открытие состоялось в марте, и новость об этом событии мгновенно распространилась по всем средствам массовой информации — от специализированных изданий до общественно-политических порталов. Однако на фоне масштабного запуска немного потерялась другая важная деталь: осенью на новом заводе начали выпускать модернизированные шарнирно-сочлененные тракторы 6-го тягового класса под название Ростсельмаш 2400. Хотя обозначение модели осталось прежним, изменения являются достаточно значительными. Стоит отметить, что процесс обновления трактора осуществлялся постепенно. Например, в летний период прошлого года в Ростове-на-Дону начали устанавливать новый «дружелюбный» двигатель Weichai WP12 вместо «недружественного» Cummins. Объем нового двигателя составляет 11,6 литров против 10,8 литров, а мощность увеличилась до 430 л.с. с прежних 405 л.с. Это дало трактору дополнительные преимущества в виде увеличенного запаса крутящего момента (примерно на 30%), улучшенной производительности и сниженного расхода топлива. Благодаря этим изменениям трактор стал более эффективным при работе с широкозахватными орудиями, к тому же он требует меньшей нагрузки на мотор.

Также важно упомянуть, что новый двигатель оснащен тремя фильтрами для очистки топлива: двумя для грубой фильтрации и одним для тонкой. Система подразумевает подогрев топлива в фильтре, а также подогрев воздушного потока во впускном коллекторе. Эти особенности делают трактор более надежным при запуске в холодное время года. К тому же применение обновленной силовой установки позволило отказаться от установки переднего балласта, а также увеличить угол съезда и клиренс спереди.

Увеличение производительности гидравлической системы — еще одна значительная инновация. Теперь производительность гидравлики составляет 260 л/мин, в то время как раньше это было 170 л/мин, что позволяет эффективно работать с прицепными орудиями, которые предъявляют повышенные требования к мощности потока. Для удобства подключения всей необходимой техники трактор получил пятую секцию разъемов.

Модель Ростсельмаш 2400 комплектуется одними из самых мощных мостов в своем классе, с самой большой внешней бортовой передачей — около 600 мм в диаметре. Это обеспечивает беспрепятственную работу на сдвоенных колесах, что, в свою очередь, приводит к улучшению сцепления с почвой и снижению расхода топлива, а также минимальному воздействию на грунт (давление составляет около 800 г/см²).

Комфортность рабочего места оператора существенно возросла. Кресло получило множество настроек, а рулевая колонка — возможность регулировки. Механическое управление гидравликой было заменено на электроуправление, где рычаги уступили место «лепесткам». Управление системой теперь осуществляется через монитор. В кабине улучшена шумоизоляция и увеличены ниши для хранения необходимых аксессуаров: питьевой воды, телефона и прочее. Качество внутренней отделки значительно повысилось, а переход от темных низов к светлым верхам создает более просторное ощущение в салоне. Дополнительно появилась задняя камера, которая помогает при агрегатировании и повышает уровень безопасности. Модернизированный трактор также получил целый ряд новых решений для упрощения обслуживания. Например, заливка омывающей жидкости и обслуживание гидравлики теперь проводятся на специальной площадке, расположенной с левого борта спереди. Полностью переработаны кронштейны зеркал, обеспечивающие легкий доступ ко всем узлам. Входная дверь теперь оснащена новым каркасом и поручнями, а по правому борту добавлен второй инструментальный ящик и рукомойник объемом 16 литров.

Также стоит выделить важное новшество: тракторы серии 2000 смогут дополнительно комплектоваться валом отбора мощности (ВОМ) на 1000 об/мин. Это решение было разработано для моделей 2400 и 2375 последних выпусков. Установка ВОМ доступна как для новых закупок, так и для уже имеющихся тракторов в хозяйствах. Это расширение функциональных возможностей тракторов позволит эффективно использовать различное навесное и прицепное оборудование, включая зерновые бункеры, разбрасыватели и сеялки. В комплект входят сменные хвостовики с различным количеством шлицов, что усовершенствует удобство подключения.

Модернизация тракторов Ростсельмаш 2400 становится не просто шагом вперед, а целым комплексом обновлений, значительно улучшающих как функциональность, так и комфорт эксплуатации. Большинство изменений, которые были внедрены компании Ростсельмаш, стали возможны благодаря ценным отзывам самих механизаторов. Их мнение сыграло ключевую роль в совершенствовании продукции.