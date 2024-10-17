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gotreksson
В России представили новый рестайлинг Газели Next
Была представлена обновленная модель Газели Next с измененным дизайном передней части: новый капот, переработанные боковые элементы и обновленные светодиодные фары вместо галогеновых. Задние фонари также получили светодиодные элементы. Новый двигатель УМЗ-А3055 Evotech на природном газе будет устанавливаться на модель, обеспечивая лучшие эксплуатационные расходы по сравнению с бензином.

На недавнем форуме в Санкт-Петербурге, посвященном актуальным вопросам газовой отрасли, была представлена обновленная модель Газели Next, которая не должна путаться с моделью NN. Внешний вид передней части автомобиля претерпел значительные изменения: капот теперь имеет другой угол наклона, были аккуратно переработаны боковые «скулы», а также передняя часть крыльев и бампер. Решетка радиатора и логотип остались без изменений, однако главной особенностью нового дизайна стали новые фары. Вместо прежних галогеновых были установлены узкие светодиодные блоки, что очевидно, так как для такой конфигурации галогеновые лампы использовать нецелесообразно. Также задние фонари получили светодиодные элементы. Шильдик и горизонтальная кромка под капотом теперь подсвечиваются, что добавляет современности. Капот, похоже, позаимствован от модели Газель NN, которая имела более актуальный дизайн. Хотя изменений не так много, внешний вид Газели явно стал более свежим и привлекательным.

Следует отметить работу дизайнеров Нижегородского завода, которые на этапе предварительного проектирования рассматривали несколько вариантов оформления передней части и интерьера Газели Next. Разные комплектации предлагались по различным ценам. Дизайнеры решили заменить старые фары на качественные светодиодные блоки белорусского производства, которые, по сравнению с китайскими аналогами, явно выигрывают по качеству. Кроме того, белорусская компания могла бы получать выгоду от долгосрочных контрактов на поставку своей продукции для Газелей Next, что дало бы пространство для снижения цен на светодиодные блоки.

Однако при демонстрации обновленного дизайна появились критические замечания: стоимость одного блока на 2024 год составляет 30 тысяч рублей, что значительно дороже старых галогеновых фар. Несмотря на то, что срок службы светодиодов гораздо больше, существует один существенный недостаток: даже небольшое повреждение может привести к необходимости замены оптического блока.

Тем не менее, для маршруток и городских автомобилей, которые постоянно работают на линии, это изменение не так критично, но риск случайного повреждения остается. Для специализированных городских служб, таких как аварийные бригады и скорые помощи, светодиодные фары могут стать настоящим спасением, особенно в условиях плохой видимости, где качественная подсветка становится ключевым преимуществом.

Вопрос остается открытым: будет ли данная рестайлинг-схема применена ко всем моделям Газелей Next или ограничится ограниченным тиражом для специализированных заказчиков, в частности, для городских газовых служб. Вполне возможно, что именно газовики могут позволить себе обновленные версии. Однако нижегородский завод имеет возможность производить небольшие партии микроавтобусов с различными вариантами дизайна по различной цене. Кроме того, у обновленной Газели Next есть важное преимущество: новый двигатель УМЗ-А3055 Evotech серии CNG, который планируется устанавливать на эту модель. Двигатель с рабочим объемом 3 литра развивает мощность в 107 л.с. и крутящий момент 250 Н·м. Из-за чугунного блока этот мотор больше и тяжелее своих предшественников. Однако он способен работать на бензине и природном газе (метане). Бензиновая часть системы с распределенным впрыском осталась без изменений. Это позволяет сохранить прежние конструктивные особенности. Из-за характеристик метана двигатель стал низкооборотным: максимальный крутящий момент достигается уже на 2300 об/мин, что в свою очередь значительно увеличивает ресурс двигателя.

Также стоит отметить, что эксплуатационные расходы на метане гораздо ниже, чем на бензине, и, согласно оценкам экспертов, стоимость километра пробега оказывается даже более выгодной, чем у гибридных автомобилей. Однако владельцам придется учитывать необходимость транспортировки нескольких баллонов высокого давления, что добавляет вес, иногда достигающий нескольких сотен килограммов.

#санкт-петербург #метан #автоновости #гибридные автомобили #рестайлинг #бензиновый двигатель #газель next #авто на газе #нижегородский завод #умз-а3055 evotech
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