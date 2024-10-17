Завод обладает современным оборудованием, будет работать в режиме полного цикла и сможет выпускать около 12 тысяч единиц продукции в год с долей импортных комплектующих всего 3%. На заводе планируется создать более 1000 рабочих мест, а также открыть образовательно-производственный кластер для подготовки квалифицированных кадров.

В октябре 2024 года в России, при активном участии президента Владимира Путина, был открыт новый завод «Шафт Технолоджи», который должен занять лидирующие позиции в производстве вентиляционного оборудования для центральных систем кондиционирования. Общий объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей, и он был реализован на базе технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче, городе, признанном столицей климатической техники Российской Федерации. Это современное высокотехнологичное предприятие полного цикла оборудовано новейшими производственными технологиями, с завершением монтажа всех линий запланированным до конца 2024 года. Несмотря на высокий уровень автоматизации, на заводе будет работать более тысячи сотрудников. Запланированный объем производства уникальных систем вентиляции и кондиционирования составит около 12 тысяч единиц в год, включая мощные установки, предназначенные для промышленных помещений площадью до 50 тысяч квадратных метров. Примечательно, что доля импортных комплектующих в готовой продукции не превысит 3%.

Завод занимает около 40 тысяч квадратных метров и стал тринадцатым по счету на базе технопарка, где в настоящее время работают более 4 тысяч человек. В следующем году в Киржаче планируется открытие образовательного и производственного кластера, который будет направлен на эффективную подготовку кадров. Холдинг «Русклимат» также планирует расширение своего производства во Владимирской области, с запуском еще двух заводов в 2025 году, что, по прогнозам, потребует привлечения дополнительно 5 тысяч работников до конца десяти лет. Это создает потребность в строительстве новых жилых объектов и формировании соответствующей инфраструктуры. Президент Российской Федерации заверил, что федеральные власти окажут городу необходимую поддержку в этом вопросе.

Технопарк «Русклимат ИКСЭл» стал первым промышленным технопарком в стране, сосредоточенным на инженерных климатических системах и электронике. Его создание в 2014 году было обусловлено необходимостью повысить уровень импортозамещения в таких областях, как радиаторы отопления и профессиональное климатическое оборудование. На сегодня технопарк объединяет несколько крупных современных предприятий, производящих более 350 тысяч наименований климатической техники под известными брендами как Aurus, Ballu, Royal Thermo и Shuft. По статистическим данным, каждый пятый житель Киржача находит работу на предприятиях-резидентах технопарка, что значительно влияет на экономику региона.