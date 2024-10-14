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gotreksson
В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
Компания «Северсталь» инвестирует 116 миллиардов рублей в создание комплекса по производству окатышей.

Компания «Северсталь» инвестирует 116 миллиардов рублей в создание комплекса по производству окатышей. Работы на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) начались в марте 2024 года, и уже в октябре стало известно о значительном увеличении бюджета проекта — почти на 20 миллиардов рублей. Год назад, когда была озвучена эта инициатива, общая сумма инвестиций планировалась на уровне 97 миллиардов рублей.

Повышение стоимости связано с рядом факторов, включая трудности с поставками необходимого оборудования. По словам некоторых экспертов, китайские партнеры отказались от прямого сотрудничества, что заставляет компанию обращаться к посредникам. В частности, дополнительное оборудование будет производится на российских предприятиях, преимущественно в Вологодской области. В самой «Северстали» отметили, что увеличение затрат связано с изменениями в проектной документации. В частности, дополнительно планируется внедрение инновационных решений, ориентированных на повышение экологической безопасности и охрану окружающей среды. Также возросли затраты на услуги подрядчиков.

Ожидается, что мощность нового завода, запуск которого намечен на 2026 год, составит 10 миллионов тонн железорудных окатышей в год. Реализация этого грандиозного проекта позволит «Северстали» значительно изменить технологический процесс производства чугуна, перейти на более высококачественное сырье и в долгосрочной перспективе вывести из эксплуатации семь агломерационных машин и две коксовые батареи, что приведет к существенному снижению выбросов парниковых газов. Таким образом, благодаря этому проекту компания сможет уменьшить себестоимость чугуна и нарастить объемы его выпуска.

Основным сырьем для нового комплекса станет железная руда Яковлевского ГОКа, расположенного в Белгородской области, который принадлежит «Северстали» с 2017 года. В период с 2018 по 2023 год было вложено более 20 миллиардов рублей в его развитие. Запасы месторождения оцениваются в 9 миллиардов тонн. Концентрат для череповецкого производства будет поступать с Оленегорского ГОКа, который находится на Кольском полуострове.

Строительство основных объектов комплекса началось в сентябре этого года, после завершения предварительных работ. В настоящее время продолжается возведение сооружений для обжига, окомкования и измельчения материалов, а также осуществляется работа по устройству фундамента для главного поста управления и других объектов. До конца 2024 года планируется залить не менее 30 тысяч кубометров бетона, в то время как общий объем бетонирования составит 100 тысяч кубометров.

Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов подчеркнул, что будущий комплекс по производству окатышей станет первым подобным объектом в России и крупнейшим в мире по своим мощностным и производственным показателям.

Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует, что в 2024 году объем производства чугуна в стране составит 54,7 миллиона тонн, что немного превысит уровень 2023 года (54,6 миллиона тонн). Около одной пятой от этого объема придется на долю «Северстали». В прошлом году компания произвела 11,3 миллиона тонн чугуна, в то время как в глобальном масштабе в 2023 году было выпущено 1,41 миллиарда тонн. Лидером по производству остается Китай, который в этом году выпустил 871 миллион тонн.

#новости #инвестиции #экология #вологодская область #северсталь #производства чугуна #чермк #яковлевский горно- обогатительный комбинат
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