В последние месяцы на российском рынке начали появляться иранские автомобили, такие как Iran Khodro Tara. Ожидается, что их производство стартует в 2025 году. Этот седан создаётся на платформе PSA PF1 и будет собираться в России. Цена на базовую версию Iran Khodro Tara может достигать 2 миллионов рублей, что сопоставимо с Lada Vesta в дорогих комплектациях.

Не секрет, что современный российский рынок автомобилей можно условно разделить на две основные категории. С одной стороны, в нем господствуют китайские производители, а с другой – отечественный гигант АвтоВАЗ.

Согласно данным, предоставленным самим АвтоВАЗом, его доля в общем объеме продаж автомобилей составляет всего 11%. В то время как 89% прибыли уходит в Китай, что, безусловно, вызывает серьезные вопросы.

Именно поэтому АвтоВАЗ в начале года начал активно настаивать на увеличении ставок утилизационного сбора. По состоянию на 1 октября этого года ставки достигли рекордных значений: для автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров они подскочили с 306 тысяч рублей до 550 тысяч. Ожидается, что с 1 января ставки вновь поднимутся на 10%. В настоящее время АвтоВАЗ отчаянно борется с конкуренцией китайских производителей. Отечественному производителю не нравится демпинговая политика соседей, ведь покупатели все чаще выбирают китайские седаны и кроссоверы, которые порой стоят столько же, сколько и самая дорогая модель «Лады Весты». Однако на самом деле виновником ситуации является сам АвтоВАЗ, существенно повысивший цены на свои автомобили еще в 2022 году. К примеру, базовая версия Lada Niva Legend, стоившая три года назад 558 тысяч рублей, сейчас оценена почти в 1 миллион.

Увы, на российском рынке осталось немного конкурентов, способных бросить вызов как китайским, так и отечественным автомобилям. Некоторые корейские модели, такие как Solaris, имеют довольно низкие продажи, отчасти из-за своей высокой цены. Мало кто готов выложить 2 миллиона рублей за базовый Hyundai Solaris, даже с официальной гарантией на три года.

На рынке также присутствует французский кроссовер Citroen C5 Aircross, однако его высокая цена ограничивает покупательский интерес. Японские марки, такие как Suzuki и Subaru, также не ушли из России, но их стоимость остаётся непропорционально высокой, что делает их практически невостребованными.

И к сожалению, на сегодняшний день достойных предложений на рынке не так много. Даже начальная версия Lada Granta сегодня стоит почти 1 миллион рублей. И если ставки утилизационного сбора продолжат расти, то каким образом людям найти адекватные решения.

Ровно год назад активно обсуждали выход на российский рынок двух крупных иранских автомобильных брендов – Iran Khodro и SAIPA. Эти марки давно стремились представить свои автомобили в нашей стране, однако их планы по официальным поставкам постоянно сталкивались с препятствиями. В то же время иранские автомобили все же попали на наш рынок и начали пользоваться спросом.

На недавней выставке CarX-2024 в Москве иранцы вновь представили свою модель – обновленный Iran Khodro Tara. Интересно, что транспортировочные плёнки с автомобиля даже не были сняты, поскольку, как объяснили, это просьба института НАМИ, куда машина отправится на полигон. Это говорит о том, что официальный выход иранского бюджетного седана уже не за горами. Более того, запланировано его производство в России в 2025 году. Передача автомобиля в НАМИ необходима для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что подтверждает, что запланированное производство в нашей стране состоится.

Сборка будет производиться по технологии крупноузловой сборки SKD, что подразумевает присоединение дополнительных деталей к готовому кузову с собранным салоном. В дальнейшем планируется переход на более современную мелкоузловую сборку (CKD).

Официальным дистрибьютором станет компания «Мамарус», а сборочной площадкой рассматривается предприятие «Ставрополь-авто». Ожидается, что в середине декабря марка получит ОТТС и начнет организацию производства на новом для себя заводе в России.

Iran Khodro Tara создан на платформе PSA PF1, которая также используется в модели Peugeot 301. Это фактически один и тот же автомобиль с некоторыми изменениями в дизайне и интерьере. Если внимательно взглянуть на иранский седан, можно заметить общие черты с французской версией.

Что касается технических характеристик, тут также много общего с аналогичными автомобилями. Под капотом иранского автомобиля установлен двигатель серии TU5, который имеет положительную репутацию. Объем двигателя составляет 1,6 литра, что дает мощность в 113 лошадиных сил и крутящий момент в 144 Н·м.

В базовой версии автомобиля уже предусмотрен классический гидротрансформатор. Коробка передач имеет 6 ступеней, оригинальная версия — японская Aisin, которая адаптированна под иранские реалии. Возможно, на рынок также выйдет версия с 6-ступенчатой механической коробкой.

Обновленный Iran Khodro Tara внешне почти не отличается от своего предшественника. Изменения минимальны: перенесены кнопки стеклоподъемников и добавлена функция открывания багажника с помощью ноги. Какова же будет цена на этот иранский автомобиль. Этот вопрос, вероятно, интересует нас всех. Если год назад базовая версия стоила 1,6 миллиона рублей, то сегодня цены значительно возросли. Предполагается, что седан с механической коробкой обойдется около 2 миллионов рублей, а с автоматом – на 150–200 тысяч дороже. В современных реалиях это считается бюджетным вариантом.

За ту же сумму можно приобрести Lada Vesta в самой дорогой комплектации, причем обновленная версия уже доступна у дилеров. Это случай, когда наша модель может оказаться более привлекательной.

Единственное преимущество иранского седана – это его коробка передач. В России автомобили с гидротрансформатором более востребованы, чем модели с вариатором.

Возникает вопрос: будут ли покупатели выбирать иранский седан. Безусловно, найдутся те, кому он понравится больше, чем отечественные аналоги. Но сложно сказать, как будет обстоять дело с обслуживанием и запасными частями в будущем.