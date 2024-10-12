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gotreksson
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
Совсем недавно на российском рынке появились действительно доступные автомобили, в частности Chevrolet Cobalt узбекской сборки, который отличается надёжностью и простотой. Существующий Cobalt успешно конкурирует, а его обновлённая версия T2 ожидается в 2024 году с улучшением дизайна и оснащения.

Сегодня понятие «бюджетный автомобиль» стало размытым: для одних это всего лишь «недорогой» или «дешёвый» вариант, а для других — лимит до 2 миллионов рублей.

Действительно, на текущий момент большинство новых автомобилей, представленных на российском рынке, превышает эту сумму. Даже автомобили марки LADA, традиционно считающиеся «народными», начинают стоить свыше 2 миллионов рублей за некоторые модели седанов и универсалов, не говоря уже о спортивных версиях.

Например, по официальной информации с сайта АвтоВАЗа, цена на автомобиль с двигателем 1,8 л и вариатором китайского производства достигает 2 112 900 рублей. И это ещё не предел – «топовые» версии могут стоить до 2,5 миллионов. Таким образом, понятие «бюджетности» у каждого своё.

Если обратиться к недавнему прошлому и вспомнить популярные автомобили в России, на ум приходят «Поло» и «Рапид» калужской сборки, «Рио» и «Солярис», а также «Веста». Все эти модели принадлежали к классу B и оказывали достойную конкуренцию друг другу.

Когда речь идёт о надёжном автомобиле для перевозки пассажиров, многие выбирают «Рено Логан». Эта модель продолжает подтверждать свою репутацию: хоть она и не может похвастаться высоким уровнем комфорта, с точки зрения технических характеристик и долговечности, к ней практически невозможно придраться.

Некоторые автолюбители считают, что старый Logan румынской сборки был более крепким и даже превосходил «новые» модели. Но стоит отметить, что в обновлённой версии большинство агрегатов осталось прежними. «Старинные» модели имели оцинкованный кузов и служили дольше, устойчивее к коррозии. Но давайте не будем углубляться в детали о «Рено», ведь в России его уже не производят, а «Сандеро» стоит порядка 2 миллионов рублей. Не так давно на российский рынок вышли новые модели Chevrolet, которые могут конкурировать по качеству и надёжности с китайскими автомобилями. В частности, речь идет о Chevrolet Cobalt узбекской сборки, который стал доступен по весьма привлекательной цене.

Модификация Cobalt выпускается без изменений уже 11 лет. Внешность отличается от «китайских» аналогов, а под капотом всё вполне серьёзно. Двигатель с чугунным блоком на 4 цилиндра не имеет нагнетателей, гидрокомпенсаторов и цепей ГРМ; он «переварит» 92-й бензин, рекомендованный заводом, и способен пройти 500 тысяч километров без ремонта.

Варианты трансмиссии — механическая или автоматическая коробка передач, работающая на основе гидротрансформатора, ресурс которой может даже превышать срок службы самого двигателя. Крутящий момент у двигателя B15D2 составляет 141 Нм, а АКПП GM 6T30 способен «переработать» 175 Нм и работать в щадящем режиме.

Что касается интерьера, «Кобальт» радует простотой, что многим очень нравиться. Переполненные «планшетами» современные автомобили притерли, и, если честно, милее традиционные кнопки и переключатели. Цены на новые автомобили в России конкурентоспособны, начиная с 1,6 миллиона рублей.

Узбекистан готовится к выпуску нового поколения «Кобальта». Модель Т2 требует освежения как в дизайне, так и в техническом оснащении. Планируется, что обновленный «Кобальт» выйдет в конце 2024 года и займет достойное место в бюджетном сегменте. Ожидаются изменения во внешнем виде и интерьере, а также более богатое оснащение, сохраняя при этом узнаваемый стиль.

Современные панели приборов и экран магнитолы дополнят основные физические элементы управления, а отделка салона станет качественнее. Однако когда именно можно ожидать появление автомобиля в России, неизвестно — пока доступны только онлайн-заказы. Но есть уверенность, что совсем скоро он окажется в России.

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