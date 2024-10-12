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gotreksson
В Ростовской области построят завод по переработке электроники
В России активно развивается система утилизации электронной техники. К 2026 году в Батайске планируется запуск завода под управлением «Акрон Экология» (входит в ГК «Акрон»), для чего предусмотрены инвестиции в размере около 4 миллиардов рублей.

В прошлом, до распада СССР, бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры и стиральные машины, могли служить десятилетиями. Однако с переходом к рыночной экономике производителям стало невыгодно создавать долговечную продукцию. На сегодняшний день объем производства электронной техники стремительно растет по всему миру, что приводит и к увеличению объема электронных отходов. Так, в 2022 году этот показатель достиг 62 миллионов тонн по всем странам.

В России каждый год образуется более 1,5 миллиона тонн электронных отходов, и лишь 5% из них подвергается переработке, в то время как остальные попадают на свалки. Переработка таких отходов представляет собой сложную задачу из-за их многообразия: черные и цветные металлы, пластиковые и стеклянные компоненты и другие материалы. Несмотря на отсутствие угрозы для экологии в отдельности, на свалках под воздействием температуры и влаги они могут стать токсичными.

К примеру, смартфоны и ноутбуки на первый взгляд выглядят безобидно, однако в их литий-ионных аккумуляторах содержатся токсичные металлы – литий, хром, свинец и кадмий. Отходы содержат также такие ценные материалы, как медь, золото, платина и алюминий. С 2017 года в России действует запрет на выбросы отходов, содержащих полезные компоненты.

С каждым годом требования к утилизации отходов ужесточаются. В 2022 году были введены штрафы для физических лиц до 4 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч рублей. С начала текущего года вступил в силу закон, согласно которому из 100 новых товаров 25% должно подлежать переработке. К 2025 году этот процент увеличится до 55%, к 2026 – до 75%, а к 2027 году ожидается полное выполнение этого требования.

Одной из главных трудностей в решении проблемы утилизации на уровне страны является отсутствие единой системы сбора. Каждый регион решает эту задачу своими средствами, что затрудняет интеграцию процессов. Необходимы площадки для сбора устаревшей техники, чтобы переработчики могли без проблем получать "сырье". Однако в России этот алгоритм только начинает реализовываться, хотя первые шаги уже сделаны.

Группа компаний «Акрон» объявила о планах построить завод по переработке электронных отходов в Батайске, запуск которого запланирован на 2026 год. На первом этапе мощность нового предприятия составит 36 тысяч тонн переработанных отходов в год, а в дальнейшем планируется увеличение этого показателя до 60 тысяч тонн. Для стабильного поступления отходов будет организована единая сеть сбора, охватывающая южные регионы страны.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, «ежегодно на юге России накапливается более 140 тысяч тонн отходов электронного и электротехнического оборудования. Новый проект позволит переработать до 40% из них, вернув эти материалы в цикл повторного использования и снизив нагрузку на экосистему».

На заводе будет установлено высокотехнологичное оборудование, которое предотвратит загрязнение воздуха, почвы и водоемов. В процессе строительства также будет разработана система для сортировки электронных отходов, что позволит более эффективно перерабатывать вторичные материалы.

#новости #технологии #экология #рабочие места #ростовская область #утилизация #электронные отходы #акрон экология #завод по переработке #сортировка отходов
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